Матч за 170 миллионов фунтов. В битве за АПЛ сыграют Ковентри и Лутон

Сегодня в 18:45 начнется матч финала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ между командами «Ковентри» и «Лутон».

В британских СМИ эту игру называют самой дорогой в истории футбола. Победитель в течение ближайшего времени сможет рассчитывать минимум на 170 миллионов фунтов.

Сообщается, что если победитель этого матча в следующем сезоне вылетит из АПЛ с последнего места, то общие выплаты за год в элите, а также так называемые парашютные выплаты составят именно 170 миллионов фунтов.

Если же новичку удастся удержаться в АПЛ по итогам следующего сезона, то цифра возрастет до 285 миллионов фунтов.

«Лутон» ранее не играл в АПЛ, а «Ковентри» может вернуться в элиту впервые с 2001 года.