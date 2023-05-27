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Англия
27 мая 2023, 17:10 | Обновлено 27 мая 2023, 17:11
1734
0

Матч за 170 миллионов фунтов. В битве за АПЛ сыграют Ковентри и Лутон

Битва за выход в АПЛ

27 мая 2023, 17:10 | Обновлено 27 мая 2023, 17:11
1734
0
Матч за 170 миллионов фунтов. В битве за АПЛ сыграют Ковентри и Лутон
Sky Sports

Сегодня в 18:45 начнется матч финала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ между командами «Ковентри» и «Лутон».

В британских СМИ эту игру называют самой дорогой в истории футбола. Победитель в течение ближайшего времени сможет рассчитывать минимум на 170 миллионов фунтов.

Сообщается, что если победитель этого матча в следующем сезоне вылетит из АПЛ с последнего места, то общие выплаты за год в элите, а также так называемые парашютные выплаты составят именно 170 миллионов фунтов.

Если же новичку удастся удержаться в АПЛ по итогам следующего сезона, то цифра возрастет до 285 миллионов фунтов.

«Лутон» ранее не играл в АПЛ, а «Ковентри» может вернуться в элиту впервые с 2001 года.

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Ковентри Лутон Таун чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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