Фулхэм будет бороться. Клуб намерен удержать игрока Шахтера Соломона

По информации британских СМИ, «Фулхэм» знает об интересе «Тоттенхэма» к вингеру «Шахтера» Манору Соломону, который на правах аренды выступает в АПЛ.

Сообщается, что наставник Марко Силва ценит класс и способности Соломона, поэтому клуб намерен до последнего бороться за подписание полноценного контракта.

Ранее Силва говорил следующее: «Мы должны быть готовы не просто не потерять Соломона, а бороться за него с другими клубами. Нужно подписать его на полноценный контракт».

К сожалению, «Шахтер» от перехода ничего не получит. ФИФА продлила действие правила, которое разрешает легионерам не выступать в Украине, а контракт Манора завершается в декабре этого года.

Соломон в нынешнем сезоне забил 5 голов.