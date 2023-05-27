Фулхэм будет бороться. Клуб намерен удержать игрока Шахтера Соломона
Жаль, что украинский клуб ничего не получит
По информации британских СМИ, «Фулхэм» знает об интересе «Тоттенхэма» к вингеру «Шахтера» Манору Соломону, который на правах аренды выступает в АПЛ.
Сообщается, что наставник Марко Силва ценит класс и способности Соломона, поэтому клуб намерен до последнего бороться за подписание полноценного контракта.
Ранее Силва говорил следующее: «Мы должны быть готовы не просто не потерять Соломона, а бороться за него с другими клубами. Нужно подписать его на полноценный контракт».
К сожалению, «Шахтер» от перехода ничего не получит. ФИФА продлила действие правила, которое разрешает легионерам не выступать в Украине, а контракт Манора завершается в декабре этого года.
Соломон в нынешнем сезоне забил 5 голов.
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