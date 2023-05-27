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Англия
27 мая 2023, 15:30 |
305
0

Фулхэм будет бороться. Клуб намерен удержать игрока Шахтера Соломона

Жаль, что украинский клуб ничего не получит

27 мая 2023, 15:30 |
305
0
Фулхэм будет бороться. Клуб намерен удержать игрока Шахтера Соломона
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

По информации британских СМИ, «Фулхэм» знает об интересе «Тоттенхэма» к вингеру «Шахтера» Манору Соломону, который на правах аренды выступает в АПЛ.

Сообщается, что наставник Марко Силва ценит класс и способности Соломона, поэтому клуб намерен до последнего бороться за подписание полноценного контракта.

Ранее Силва говорил следующее: «Мы должны быть готовы не просто не потерять Соломона, а бороться за него с другими клубами. Нужно подписать его на полноценный контракт».

К сожалению, «Шахтер» от перехода ничего не получит. ФИФА продлила действие правила, которое разрешает легионерам не выступать в Украине, а контракт Манора завершается в декабре этого года.

Соломон в нынешнем сезоне забил 5 голов.

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Источник The Athletic
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