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  4. Монзуль и VAR. Кто рассудит потенциально чемпионский матч Шахтер - Днепр-1
Украина. Премьер лига
27 мая 2023, 15:07 |
487
4

Монзуль и VAR. Кто рассудит потенциально чемпионский матч Шахтер - Днепр-1

VAR будет только на одном матче

27 мая 2023, 15:07 |
487
4
Монзуль и VAR. Кто рассудит потенциально чемпионский матч Шахтер - Днепр-1
ФК Шахтер

УАФ объявила о том, что в предпоследнем туре УПЛ система VAR будет работать только на матче «Шахтер» - «Днепр-1», который может определить судьбу чемпионского титула.

Даже ничья принесет команде Игора Йовичевича чемпионский титул. Работать на матче будет Екатерина Монзуль.

28 мая

Шахтер - Днепр-1. Арбитр Монзуль

Александрия - Заря. Арбитр Козыряцкий

29 мая

Динамо - Верес. Арбитр Шурман

Металлист - Минай. Арбитр Шандор

Ворскла - Колос. Арбитр Абдула

Львов - Ингулец. Арбитр Кривушкин

Черноморец - Рух. Арбитр Романов

Металлист 1925 - Кривбасс. Арбитр Деревинский

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Шахтер Донецк Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 Катерина Монзуль чемпионат Украины по футболу VAR судейские назначения
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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Выталкиватель парашутистов
Папик Кати Монзуль,Лучи, снова ставит свою фаворитку на очень денежный матч. Так что будем смотреть на судействотпо Латышеву+ VAR... Интерсно, а кто на мониторах? Не Балакин случайно?
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0
FunnyCat_____
ахахаххахаха Монзуль , серьезно, а почему сразу палкина не поставить и сырну на ВАР?
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0
Gargantua
Арановского слили, тем более ему там полгода оставалось ))
а тут уже почву подготовили. 5 очков отрыва и два центральных защитника дисквалифицированы.
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0
ALKOSruLKA
Чому цей матч чемпіонський? Дніпряни все р0зіс.али з аутсайдерами...
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-1
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