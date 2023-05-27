Украина. Премьер лига27 мая 2023, 15:07 |
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Монзуль и VAR. Кто рассудит потенциально чемпионский матч Шахтер - Днепр-1
VAR будет только на одном матче
27 мая 2023, 15:07 |
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УАФ объявила о том, что в предпоследнем туре УПЛ система VAR будет работать только на матче «Шахтер» - «Днепр-1», который может определить судьбу чемпионского титула.
Даже ничья принесет команде Игора Йовичевича чемпионский титул. Работать на матче будет Екатерина Монзуль.
28 мая
Шахтер - Днепр-1. Арбитр Монзуль
Александрия - Заря. Арбитр Козыряцкий
29 мая
Динамо - Верес. Арбитр Шурман
Металлист - Минай. Арбитр Шандор
Ворскла - Колос. Арбитр Абдула
Львов - Ингулец. Арбитр Кривушкин
Черноморец - Рух. Арбитр Романов
Металлист 1925 - Кривбасс. Арбитр Деревинский
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Теннис
26.05.2023, 02:59 2
26.05.2023, 18:15 86
а тут уже почву подготовили. 5 очков отрыва и два центральных защитника дисквалифицированы.