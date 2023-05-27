Монзуль и VAR. Кто рассудит потенциально чемпионский матч Шахтер - Днепр-1

УАФ объявила о том, что в предпоследнем туре УПЛ система VAR будет работать только на матче «Шахтер» - «Днепр-1», который может определить судьбу чемпионского титула.

Даже ничья принесет команде Игора Йовичевича чемпионский титул. Работать на матче будет Екатерина Монзуль.

28 мая

Шахтер - Днепр-1. Арбитр Монзуль

Александрия - Заря. Арбитр Козыряцкий

29 мая

Динамо - Верес. Арбитр Шурман

Металлист - Минай. Арбитр Шандор

Ворскла - Колос. Арбитр Абдула

Львов - Ингулец. Арбитр Кривушкин

Черноморец - Рух. Арбитр Романов

Металлист 1925 - Кривбасс. Арбитр Деревинский