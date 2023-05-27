ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Бенито

«Динамо» на официальном сайте сообщило о подписании нового контракта с вингером Бенито. Киевляне оформили с игроком договор до середины 2026 года.

Бенито мог стать свободным агентом после нынешнего сезона.

24-летний игрок в нынешнем сезоне провел 10 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Среди потенциальных свободных агентов «Динамо» остаются вратарь Денис Бойко и хавбек Александр Караваев.