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Украина. Премьер лига
27 мая 2023, 14:47 | Обновлено 27 мая 2023, 14:48
715
4

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Бенито

Киевляне решили сохранить игрока

27 мая 2023, 14:47 | Обновлено 27 мая 2023, 14:48
715
4
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Бенито
ФК Динамо Киев. Бенито

«Динамо» на официальном сайте сообщило о подписании нового контракта с вингером Бенито. Киевляне оформили с игроком договор до середины 2026 года.

Бенито мог стать свободным агентом после нынешнего сезона.

24-летний игрок в нынешнем сезоне провел 10 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Среди потенциальных свободных агентов «Динамо» остаются вратарь Денис Бойко и хавбек Александр Караваев.

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Бенито Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Умник
Бени заслужил.
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+3
Gargantua
пусть пока будет
хотя Перрис выглядит посильнее, а Волошин преспективнее
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+2
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