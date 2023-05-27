Украина. Премьер лига27 мая 2023, 14:47 | Обновлено 27 мая 2023, 14:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Бенито
Киевляне решили сохранить игрока
27 мая 2023, 14:47 | Обновлено 27 мая 2023, 14:48
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«Динамо» на официальном сайте сообщило о подписании нового контракта с вингером Бенито. Киевляне оформили с игроком договор до середины 2026 года.
Бенито мог стать свободным агентом после нынешнего сезона.
24-летний игрок в нынешнем сезоне провел 10 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Среди потенциальных свободных агентов «Динамо» остаются вратарь Денис Бойко и хавбек Александр Караваев.
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