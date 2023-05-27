Стэн КОЛЛИМОР: «Мудрик еще ребенок, его трансфер – авантюра»

Бывший форвард «Ливерпуля» Стэн Коллимор поделился своим мнением по поводу неудач Михаила Мудрика в составе «Челси»:

«Вечер на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед» стал еще одним разочарованием Мудрика. У него потрясающая скорость, он демонстрирует явное желание учиться и совершенствоваться, поэтому с этой точки зрения он заслуживает возможности правильно приспособиться к команде, уйти в отпуск, вернуться на подготовку и снова приступить к работе следующего сезона.

Самая большая проблема для него в том, что он пытается соответствовать цене. Тратить 88,5 миллионов фунтов на игрока, проведшего менее 50 матчей за «Шахтер», было большой авантюрой. С точки зрения профессионального футбола, Мудрик еще ребенок – по сути он игрок молодежного состава, который недавно был переведен в первую команду.

Если бы он прошел через академию «Челси» и выдержал те же шесть месяцев, никто бы не оказывал такое давление. Но тот факт, что его подписали почти за 100 миллионов фунтов, показывает, насколько сумасшедшим был этот трансфер».