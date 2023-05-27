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  4. Стэн КОЛЛИМОР: «Мудрик еще ребенок, его трансфер – авантюра»
Англия
27 мая 2023, 14:13 |
1249
5

Стэн КОЛЛИМОР: «Мудрик еще ребенок, его трансфер – авантюра»

Экс-форвард «Ливерпуля» – об украинском вингере

27 мая 2023, 14:13 |
1249
5
Стэн КОЛЛИМОР: «Мудрик еще ребенок, его трансфер – авантюра»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Бывший форвард «Ливерпуля» Стэн Коллимор поделился своим мнением по поводу неудач Михаила Мудрика в составе «Челси»:

«Вечер на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед» стал еще одним разочарованием Мудрика. У него потрясающая скорость, он демонстрирует явное желание учиться и совершенствоваться, поэтому с этой точки зрения он заслуживает возможности правильно приспособиться к команде, уйти в отпуск, вернуться на подготовку и снова приступить к работе следующего сезона.

Самая большая проблема для него в том, что он пытается соответствовать цене. Тратить 88,5 миллионов фунтов на игрока, проведшего менее 50 матчей за «Шахтер», было большой авантюрой. С точки зрения профессионального футбола, Мудрик еще ребенок – по сути он игрок молодежного состава, который недавно был переведен в первую команду.

Если бы он прошел через академию «Челси» и выдержал те же шесть месяцев, никто бы не оказывал такое давление. Но тот факт, что его подписали почти за 100 миллионов фунтов, показывает, насколько сумасшедшим был этот трансфер».

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Стэн Коллимор Михаил Мудрик Челси
Источник Caughtoffside
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Gargantua
судя по истории с голой жопой в спортзале, инфантилизм действительно присутствует
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+1
Mr Voevudskiy
Стоило только разок изи момент не забил, тут же одного из лучших игроков команды чмырят. Кек)
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0
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GloryUkraine
22 роки це вже не дитина. 
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