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Англия
27 мая 2023, 13:24 | Обновлено 27 мая 2023, 13:26
538
2

ОФИЦИАЛЬНО. Холанд – игрок сезона в АПЛ

Награда досталась форварду «Манчестер Сити»

27 мая 2023, 13:24 | Обновлено 27 мая 2023, 13:26
538
2
ОФИЦИАЛЬНО. Холанд – игрок сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком сезона в АПЛ.

Сезон 2022/2023 стал для Холанда дебютным в АПЛ. Он завоевал чемпионский титул вместе с «Манчестер Сити».

За тур до финиша сезона Холанд уверенно лидирует в бомбардирской гонке АПЛ с рекордными 36 голами в 35 матчах. Также на счету 22-летнего норвежца 8 ассистов.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник Premier League
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В следующем сезона он забьет 50+ голов. Этот сезон был первым, только ознакомительным.
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