ОФИЦИАЛЬНО. Холанд – игрок сезона в АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком сезона в АПЛ.

Сезон 2022/2023 стал для Холанда дебютным в АПЛ. Он завоевал чемпионский титул вместе с «Манчестер Сити».

За тур до финиша сезона Холанд уверенно лидирует в бомбардирской гонке АПЛ с рекордными 36 голами в 35 матчах. Также на счету 22-летнего норвежца 8 ассистов.