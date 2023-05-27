Англия27 мая 2023, 13:24 | Обновлено 27 мая 2023, 13:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Холанд – игрок сезона в АПЛ
Награда досталась форварду «Манчестер Сити»
27 мая 2023, 13:24 | Обновлено 27 мая 2023, 13:26
538
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком сезона в АПЛ.
Сезон 2022/2023 стал для Холанда дебютным в АПЛ. Он завоевал чемпионский титул вместе с «Манчестер Сити».
За тур до финиша сезона Холанд уверенно лидирует в бомбардирской гонке АПЛ с рекордными 36 голами в 35 матчах. Также на счету 22-летнего норвежца 8 ассистов.
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В следующем сезона он забьет 50+ голов. Этот сезон был первым, только ознакомительным.
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