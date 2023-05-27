Микель АРТЕТА: «Мы снова нашли нашу ДНК»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги нынешнего сезона для «Канониров»:

«Как бы я описал этот сезон одним словом? Связь. Я думаю, что команда объединилась, мне кажется, что клуб объединился. Все в клубе действительно стали тесно связаны друг с другом.

Болельщики связаны с командой, клубом, владельцами и всем остальным миром. Я думаю, что мы снова нашли нашу ДНК. Поняли, кто мы есть, как мы должны действовать и двигаться вперёд».