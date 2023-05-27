Англия27 мая 2023, 13:40 |
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Микель АРТЕТА: «Мы снова нашли нашу ДНК»
Тренер «Арсенала» подвел итоги сезона
27 мая 2023, 13:40 |
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги нынешнего сезона для «Канониров»:
«Как бы я описал этот сезон одним словом? Связь. Я думаю, что команда объединилась, мне кажется, что клуб объединился. Все в клубе действительно стали тесно связаны друг с другом.
Болельщики связаны с командой, клубом, владельцами и всем остальным миром. Я думаю, что мы снова нашли нашу ДНК. Поняли, кто мы есть, как мы должны действовать и двигаться вперёд».
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