Франция27 мая 2023, 13:02 |
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Игорь ПЛАСТУН: «Максимов не видел во мне футболиста»
Защитник «Лудогорца» – о работе с Юрием Максимовым
27 мая 2023, 13:02 |
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Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун вспомнил свой период работы с Юрием Максимовым в «Оболони»:
«Очень плохо. Он не видел меня в команде. Думаю, он даже не видел во мне футболиста, который чего-то может достичь. Никакого негатива я сейчас по этому поводу не испытываю.
Это просто один из периодов моей жизни. У меня есть и хорошие воспоминания о Максимове. Все-таки при нем я дебютировал потом в Премьер-лиге».
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