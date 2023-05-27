Игорь ПЛАСТУН: «Максимов не видел во мне футболиста»

Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун вспомнил свой период работы с Юрием Максимовым в «Оболони»:

«Очень плохо. Он не видел меня в команде. Думаю, он даже не видел во мне футболиста, который чего-то может достичь. Никакого негатива я сейчас по этому поводу не испытываю.

Это просто один из периодов моей жизни. У меня есть и хорошие воспоминания о Максимове. Все-таки при нем я дебютировал потом в Премьер-лиге».