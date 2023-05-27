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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Мы недовольны ни результатами, ни игрой»
Германия
27 мая 2023, 12:39 |
708
2

Томас ТУХЕЛЬ: «Мы недовольны ни результатами, ни игрой»

Тренер «Баварии» хочет улучшить игру команды

27 мая 2023, 12:39 |
708
2
Томас ТУХЕЛЬ: «Мы недовольны ни результатами, ни игрой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что недоволен игрой команды:

«Мы недовольны результатами. Наша задача – играть более доминирующее, быстрее и плавнее, играть безупречнее. На данный момент нам это не удается. Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем. Не перестанем работать над этим».

Напомним, за тур до финиша Бундеслиги «Бавария» отстает от «Боруссии» Дортмунд на 2 очка. Последний тур состоится сегодня.

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Томас Тухель Бавария
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Alex196
Любопытно будет если нигельсмана упростят вернуться в Баварию 
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