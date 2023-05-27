Томас ТУХЕЛЬ: «Мы недовольны ни результатами, ни игрой»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что недоволен игрой команды:

«Мы недовольны результатами. Наша задача – играть более доминирующее, быстрее и плавнее, играть безупречнее. На данный момент нам это не удается. Мы недовольны ни результатами, ни тем, как играем. Не перестанем работать над этим».

Напомним, за тур до финиша Бундеслиги «Бавария» отстает от «Боруссии» Дортмунд на 2 очка. Последний тур состоится сегодня.