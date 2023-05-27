Рис ДЖЕЙМС: «Челси будет снова бороться за трофеи»

Защитник «Челси» Рис Джеймс считает, что в следующем сезоне команда будет бороться за трофеи:

«Я уверен, что вы видели новости, что я не смогу вернуться к последней игре. Это тяжело. Мне жаль, что этот сезон сложился не так, как мы все хотели.

В следующем сезоне я вернусь сильнее, чем когда-либо, и мы снова будем бороться за трофеи. Будьте здоровы, скоро увидимся, люблю вас».