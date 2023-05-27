Лига Европы27 мая 2023, 11:30 | Обновлено 27 мая 2023, 12:12
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Жозе МОУРИНЬО: «Думаю, Дибала не сыграет в финале Лиги Европы»
Тренер «Ромы» – о травме лидера команды
27 мая 2023, 11:30 | Обновлено 27 мая 2023, 12:12
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заявил, что лидер атак команды Пауло Дибала, скорее всего, не сможет восстановиться от травмы к финалу Лиги Европы против «Севильи» (31 мая):
«Я думаю, что он не сможет играть. Но я честно говорю: надеюсь, что он сможет быть хотя-бы на скамье запасных. Если Пауло сможет быть на скамейке запасных и выйти на 15-20 минут, я уже буду счастлив».
Из-за травмы Дибала не появлялся на поле с 11 мая.
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