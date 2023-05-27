Оливера Кана могут уволит из Баварии

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан может быть уволен со своей должности в конце сезона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Причиной такого решения может стать сезон без трофеев. Судьба чемпионства в Бундеслиге решится сегодня, «Бавария» отстает от «Боруссии» на два очка за тур до финиша.

Причиной неудачного сезона «Баварии» многие считают смену главного тренера в марте – Томас Тухель вместо Юлиана Нагельсманна. Одним из главных сторонников этой рокировки был именно Кан.