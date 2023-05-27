Германия27 мая 2023, 10:48 |
105
0
Оливера Кана могут уволит из Баварии
Клубу грозит сезон без трофеев
27 мая 2023, 10:48 |
105
0
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан может быть уволен со своей должности в конце сезона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Причиной такого решения может стать сезон без трофеев. Судьба чемпионства в Бундеслиге решится сегодня, «Бавария» отстает от «Боруссии» на два очка за тур до финиша.
Причиной неудачного сезона «Баварии» многие считают смену главного тренера в марте – Томас Тухель вместо Юлиана Нагельсманна. Одним из главных сторонников этой рокировки был именно Кан.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 мая 2023, 11:39 46
Были вызваны 27 футболистов
Футбол | 26 мая 2023, 18:15 82
В судейском комитете инициировано внутреннее расследование
Футбол | 27.05.2023, 03:43
Теннис | 26.05.2023, 20:01
Футбол | 27.05.2023, 00:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.05.2023, 11:54 46
26.05.2023, 07:30
26.05.2023, 02:59 2
25.05.2023, 19:46 2
26.05.2023, 21:01 8
25.05.2023, 18:41 17
25.05.2023, 18:19 16
25.05.2023, 19:08 12