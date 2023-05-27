С Мудриком и Забарным? Кого Ротань возьмет на Евро-2023

С 21 июня по 8 июля состоится чемпионат Европы U-21. Украинская «молодежка» на групповой стадии сыграет против сверстников из Хорватии, Испании и Румынии.

Молодежный чемпионат Европы во времени не пересечется с отбором к Евро-2024 среди взрослых команд (16 и 19 июня играют с Мальтой и Северной Македонией). Поэтому есть все основания рассчитывать на самый сильный состав для Руслана Ротаня.

Вратари

Здесь все очень просто: во время квалификации играли динамовец Руслан Нещерет и «горняк» Анатолий Трубин. Руслан набрал неплохую форму, играя за первую команду «Динамо» из-за проблем со здоровьем Георгия Бущана и Дениса Бойко. У Трубина весенняя часть сезона получилась не совсем убедительной, но его опыт – это большой плюс. Анатолий уже дебютировал за национальную команду, постоянно играет в Лиге чемпионов и, вполне возможно – будет основным голкипером сборной в июньских матчах отбора на Евро. Тем не менее, для него есть смысл ехать на молодежный Евро. Контракт Анатолия с клубом действует еще один сезон. В Румынии и Грузии вратарь «Шахтера» может себя еще больше зарекомендовать перед европейскими скаутами и улучшить возможный трансфер.

ФК Динамо. Руслан Нещерет

Насчет третьего голкипера – вопрос очень дискуссионный. Травму получил голкипер «Зари» Дмитрий Мацапура. В квалификации вызывались голкипер «Колоса» Кирилл Фесюн и его коллега из «Днепра-1» Яков Кинарейкин. Фесюн - запасной вратарь в Ковалевке за спиной Александра Волынца. Кирилл фактически без практики, потому что за юношескую команду из-за возраста уже играть не может. Кинарейкин – только третий вратарь команды после Владислава Рыбака и Макса Валефа. За юношескую команду он тоже играл не так много. Во время товарищеского турнира в Грузии ни Кинарейкин, ни Фесюн не удивили в составе молодежной сборной.



После трансфера Дмитрия Ризныка в «Ворскле» постоянную игровую практику на уровне УПЛ получает Павел Исенко. В «Днепре-1» полноценным первым номером стал вышеупомянутый Рыбак. В «Заре» после травмы Мацапуры раскрылся Александр Сапутин. Все три вратаря, возможно, не имеют более высокую квалификацию, но точно имеют преимущество над Кинарейкиным и Фесюном в плане уровня соревнований и игровой практики. Уже в следующем отборе все трое могут соперничать за место первого номера «молодежки». Потому опыт хотя бы пребывания в команде им нужен.

Прогноз: Трубин, Нещерет, Сапутин (Исенко).



Защитники

Позиция правого защитника была главной проблемой Ротаня во время старта квалификации. Именно Руслан Петрович стал на этой позиции использовать формального опорника Алексея Сыча. У парня пошло. В клубе он тоже начал играть на этой позиции. Прогресс Сыча не остался незамеченным. На него обратил внимание «Кортрейк», где он сейчас имеет постоянную игровую практику.

С его дублером – немного проблематично. Большого выбора нет. Вызывался Дмитрий Капинус из «Металлиста-1925» (контракт принадлежит «Шахтеру»). Но он сейчас травмирован. Неизвестно, сможет ли он восстановиться до Евро и набрать форму. В «Александрии» весной начал играть Даниил Скорко. Когда-то ему выдавали большие авансы, но пока он никак их не оправдывает. Помочь ему может то, что он играет за клуб, который тренирует наставник «молодежки». Во время весенних спаррингов пробовали справа левого защитника из «Руха» Ростислава Ляха.

Допускаю, что на Евро из правых защитников может поехать один Сыч. А если у него будут проблемы, то будут на эту позицию переводить универсального игрока.



На противоположном фланге все понятно – Константин Вивчаренко постоянно играет за «Динамо». Он являлся основным защитником во время отбора. В Бельгии 22 матча провел Александр Драмбаев за «Зюльте-Варегем». Возможно, среди кандидатов будут Андрей Булеза, стабильно играющий в аренде за «Минай» и универсальный защитник «Зари» Игорь Снурницын.

УАФ. Максим Таловеров (справа)

В центре обороны выбор огромен. Лидер защиты – Максим Таловеров. Зимой он сменил «Слован» Либерец на австрийский ЛАСК (контракт принадлежит пражской «Славии»). Если он будет здоров, то должен находиться в заявке. Стать его партнером по центру защиты наибольшие шансы имеет защитник «Зари» Арсений Батагов. Луганский клуб проводит отличный сезон, Батагов постоянно играет. Максим и Арсений отлично дополняют друг друга.

Но здесь возникает вопрос Ильи Забарного. В квалификации он не играл. Но по возрасту подходит. Отпустит ли его «Борнмут» на Евро? А почему нет? Весной Илья играл не так много. Нужна игровая практика и престиж клуба будет не лишним.

Сейчас в «Динамо» играет молодая пара защитников Сирота-Дячук. Каждый из них подходит по возрасту. Александр также может сыграть слева в защите, и он играл во время квалификации.



Во время отбора приглашался и играл еще один динамовец Антон Боль. Шансы его сейчас не очень велики из-за отсутствия игровой практики.

На Кипре полноценный сезон провел арендованный из «Динамо» Кристиан Биловар. Его вызывали на мартовские спарринги, хотя в отборе он не играл.

У «Руха» хватает молодых защитников – Роман Дидык, Денис Слюсар и Богдан Слюбик стабильно играют на уровне УПЛ. Богдан в последней игре против Львова выходил на правый фланг защиты. Это добавляет ему шансов поехать на Евро.

Очень здорово в «Черноморце» смотрится Дмитрий Салюк. Центральный защитник одесситов стал одним из открытий второй части сезона.

Прогноз: Таловеров, Батагов, Сирота, Забарный (Дячук), Вивчаренко, Драмбаев, Сыч, Скорко (Слюбик)



Полузащитники

Ротань играет с привычным треугольником в середине поля. Два опорника (один на разрушение, а другой креативный) плюс игрок поближе к атаке. Здесь проблем нет никаких – в отборе активно играли Николай Михайленко и Владимир Бражко. В резерве был Иван Желизко. Бражко активно играет за «Зарю» и стал одним из открытий чемпионата. Михайленко играет у Ротаня в «Александрии». Конкурировать выступающему в «Валмиере» Ивану Желизко будет непросто. Большие авансы у Марко Сапуги, но он почти всю весну пропустил из-за травмы.

Креативный опорник – Артем Бондаренко. Полузащитник «Шахтера» – один из лидеров «молодежки». Хорошую конкуренцию или глубину на этой позиции навяжет Валентин Рубчинский из «Днепра-1», который стабильно играет в команде Александра Кучера. Возможно, шанс дадут Кириллу Сигееву, выступающему за «Александрию». Здесь можно упомянуть и Максима Кучерявого. Но сейчас такая конкуренция, что футболисту третьей лиги Шотландии вряд ли найдут место.

УАФ. Георгий Судаков

Под форвардом играл Дмитрий Крыськив. Георгий Судаков выходил больше на фланге, учитывая проблемность этой позиции. Если поедет Мудрик, то Жору могут использовать больше в середине поля.



Можно бы обратить внимание на Егора Ярмолюка, которому выдают большие авансы. Но весной он много не играл из-за травмы. У Олега Очеретько также нет игровой практики в «Шахтере».

Прогноз: Бражко, Михайленко, Бондаренко, Рубчинский, Крыськив, Судаков.

Вингеры

Я не вижу причин, почему Михаил Мудрик не должен ехать на Евро. За «Челси» он играл не так много. Здесь есть возможность о себе хорошо заявить перед новым тренером Маурисио Почеттино.

16 голов в чемпионате Азербайджана забил Алексей Кащук. Забил даже в ворота Италии в последнем спарринге молодежной сборной. Свое место он заслужил.

На этой позиции в «молодежке» используют Богдана Вьюнника. Он летом сменил Швейцарию на Австрию. В «Грацере» стабильно играет. Команда украинца близка к выходу в элиту австрийского футбола.



Александр Назаренко был важным игроком у Ротаня. Хорошо умел выходить на замену и усиливать игру. Сейчас в «Днепре-1» Александр начал стабильно играть. Слухи отправляют футболиста летом в «Александрию».

Одним из лидеров «Черноморца» стал «новый Мудрик» Максим Брагару. Тоже очень быстрый и техничный игрок с сильными индивидуальными качествами.

Назар Волошин после возвращения в «Динамо» не имеет стабильной практики. Но забил свой первый гол. Потенциал у этого парня есть.

В «Кривбассе» одним из лидеров является Артур Микитишин. Арендованный из «Шахтера» вингер постоянно играет в атаке в команде Юрия Вернидуба. Правда, сейчас у него травма.

Максим Хлань поссорился с «Зарей» по поводу нового контракта, поэтому его участие выглядит нереальным.



Артем Шулянский и Викентий Волошин не очень убеждают своей игрой за «Александрию». Хоть тренер один, но если они не играют в клубе, о сборной не стоит и говорить.

Прогноз: Мудрик (Волошин), Назаренко, Кащук, Вьюнник (Брагару).

Форварды

Владислав Супряга не играет из-за травмы. Николай Кухаревич забил пять голов в Шотландии. Но не всегда был здоров из-за травм.

Хорошо сейчас выглядит Даниил Алефиренко в «Черноморце». Для него это первый полноценный сезон на уровне взрослого футбола. В молодежной сборной Украины Даниил никогда не являлся важным игроком, только футболистом ротации. Конкуренция на позиции форварда всегда была велика. Скажем так, футбол Григорчука немного отличается от футбола Ротаня. Именно поэтому игрок не остался в «Заре». При всей успешности этого сезона, Алефиренко имеет не слишком большие шансы поехать на Евро.

УАФ. Руслан Ротань и Даниил Сикан



Влад Ванат стал лидером атаки «Динамо» и главным бомбардиром команды. Из минусов – сексистский скандал с Екатериной Монзуль.

Даниил Сикан, хоть не является основным форвардом «Шахтера», но забивает. В «молодежке» он всегда был на хорошем счету и важным игроком. Именно его голы решили судьбу стыков со Словакией.

Прогноз: Сикан, Ванат (Алефиренко).

Сергей ТИЩЕНКО

