Мбаппе получит бонус в 90 млн, если останется в ПСЖ летом

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе получит от клуба бонус в размере 90 миллионов евро, если останется в команде после завершения летнего трансферного окна. Об этом сообщают французские СМИ.

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию автоматического продления контракта на сезон 2024/2025. Несмотря на это, форвард доволен развитием клуба и не собирается покидать его летом.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 40 голов и 9 ассистов в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.