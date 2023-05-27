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  4. Мбаппе получит бонус в 90 млн, если останется в ПСЖ летом
Франция
27 мая 2023, 09:48 |
404
2

Мбаппе получит бонус в 90 млн, если останется в ПСЖ летом

Руководство парижан очень хочет сохранить игрока

27 мая 2023, 09:48 |
404
2
Мбаппе получит бонус в 90 млн, если останется в ПСЖ летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе получит от клуба бонус в размере 90 миллионов евро, если останется в команде после завершения летнего трансферного окна. Об этом сообщают французские СМИ.

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию автоматического продления контракта на сезон 2024/2025. Несмотря на это, форвард доволен развитием клуба и не собирается покидать его летом.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 40 голов и 9 ассистов в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Килиан Мбаппе ПСЖ
Источник RMC Sport
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Комментарии 2
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Луганчанин
Он, как и гном, останется. Бабло рулит. А весь этот романтизм футбольный - сказки венского леса для них.
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