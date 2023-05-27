Фрэнк ЛЭМПАРД: «Никто из ведущих тренеров не рискнул бы возглавить Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о том, насколько тяжело ему сейчас выполнять свои обязанности:

«Является ли моя нынешняя работа в «Челси» самой сложной за последние 20 лет жизни команды? Это был бы хороший заголовок для вас, но я и не знаю, что ответить.

Мы еще увидим и проанализируем это в будущем, но по состоянию на сейчас мне нечего добавить. Думаю, что это в любом случае фантастическая работа, ведь это работа в структуре «Челси».

Когда я пришел сюда во второй раз, то, наверное, получил это место только потому, что никто из ведущих менеджеров мира не рискнул бы занять эту должность. Но я наслаждаюсь самим процессом и мне нравится приходить на помощь родной команде.

Почеттино? Я желаю успеха новому менеджеру. Видимо, «Челси» – это теперь его проблема. Это тот заголовок, который вы хотели от меня услышать».