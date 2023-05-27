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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Никто из ведущих тренеров не рискнул бы возглавить Челси»
Англия
27 мая 2023, 09:21 |
549
1

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Никто из ведущих тренеров не рискнул бы возглавить Челси»

Тренер «Челси» – о своей работе в клубе

27 мая 2023, 09:21 |
549
1
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Никто из ведущих тренеров не рискнул бы возглавить Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о том, насколько тяжело ему сейчас выполнять свои обязанности:

«Является ли моя нынешняя работа в «Челси» самой сложной за последние 20 лет жизни команды? Это был бы хороший заголовок для вас, но я и не знаю, что ответить.

Мы еще увидим и проанализируем это в будущем, но по состоянию на сейчас мне нечего добавить. Думаю, что это в любом случае фантастическая работа, ведь это работа в структуре «Челси».

Когда я пришел сюда во второй раз, то, наверное, получил это место только потому, что никто из ведущих менеджеров мира не рискнул бы занять эту должность. Но я наслаждаюсь самим процессом и мне нравится приходить на помощь родной команде.

Почеттино? Я желаю успеха новому менеджеру. Видимо, «Челси» – это теперь его проблема. Это тот заголовок, который вы хотели от меня услышать».

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Фрэнк Лэмпард Челси Маурисио Почеттино
Источник talkSPORT
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ALKOSruLKA
...оце самокритика ! типу, погодитися могли лише невдахи
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