Англия27 мая 2023, 09:03 |
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Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Наши болельщики рады, что Ливерпуля не будет в ЛЧ»
Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о выходе в Лигу чемпионов
27 мая 2023, 09:03 |
323
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов на следующий сезон:
«Мы знаем, что выход в Лигу чемпионов много значит для клуба. Для нас важно достичь своих целей, поэтому мы это и сделали.
Очевидно, мы знали, что болельщики будут рады тому, что «Ливерпуль» не будет участвовать осенью в этом турнире. Но дело не только в этом.
Мы добываем все самое лучшее для своего клуба, потому что мы должны заботиться исключительно о себе и своих выступлениях».
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