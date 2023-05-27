Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Наши болельщики рады, что Ливерпуля не будет в ЛЧ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов на следующий сезон:

«Мы знаем, что выход в Лигу чемпионов много значит для клуба. Для нас важно достичь своих целей, поэтому мы это и сделали.

Очевидно, мы знали, что болельщики будут рады тому, что «Ливерпуль» не будет участвовать осенью в этом турнире. Но дело не только в этом.

Мы добываем все самое лучшее для своего клуба, потому что мы должны заботиться исключительно о себе и своих выступлениях».