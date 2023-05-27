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  4. Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Наши болельщики рады, что Ливерпуля не будет в ЛЧ»
Англия
27 мая 2023, 09:03 |
323
1

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Наши болельщики рады, что Ливерпуля не будет в ЛЧ»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о выходе в Лигу чемпионов

27 мая 2023, 09:03 |
323
1
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Наши болельщики рады, что Ливерпуля не будет в ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов на следующий сезон:

«Мы знаем, что выход в Лигу чемпионов много значит для клуба. Для нас важно достичь своих целей, поэтому мы это и сделали.

Очевидно, мы знали, что болельщики будут рады тому, что «Ливерпуль» не будет участвовать осенью в этом турнире. Но дело не только в этом.

Мы добываем все самое лучшее для своего клуба, потому что мы должны заботиться исключительно о себе и своих выступлениях».

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Источник Goal.com
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Перець
Тут всі раді бо з такою грою там нема що робити
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