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Германия
27 мая 2023, 01:27 |
12
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 мая

Важные события во всех видах спорта

27 мая 2023, 01:27 |
12
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:30 Боруссия Д – Майнц

Favbet 1.16 – 10.00 – 17.00

16:30 Кельн – Бавария

Favbet 8.30 – 6.40 – 1.35

21:45 Интер – Аталанта

Favbet 1.91 – 3.98 – 4.12

20:00 Севилья – Реал Мадрид

Favbet 2.98 – 3.56 – 2.50

ТЕННИС

16:00 Анна Блинкова – Элина Свитолина

Favbet 2.15 – 1.71

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Источник Sport.ua
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