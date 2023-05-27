СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 мая

В субботу, 27 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:30 Боруссия Д – Майнц

1.16 – 10.00 – 17.00

16:30 Кельн – Бавария

8.30 – 6.40 – 1.35

21:45 Интер – Аталанта

1.91 – 3.98 – 4.12

20:00 Севилья – Реал Мадрид

2.98 – 3.56 – 2.50

ТЕННИС



16:00 Анна Блинкова – Элина Свитолина

2.15 – 1.71