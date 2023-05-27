Германия27 мая 2023, 01:27 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 мая
Важные события во всех видах спорта
27 мая 2023, 01:27 |
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В субботу, 27 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:30 Боруссия Д – Майнц
16:30 Кельн – Бавария
21:45 Интер – Аталанта
20:00 Севилья – Реал Мадрид
ТЕННИС
16:00 Анна Блинкова – Элина Свитолина
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