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  4. Мини-Федерер vs сенсационный чилиец. Кто сыграет в финале турнира в Женеве?
ATP
26 мая 2023, 22:40 |
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Мини-Федерер vs сенсационный чилиец. Кто сыграет в финале турнира в Женеве?

Григор Димитров и Николас Харри разыграют трофей на швейцарском 250-тысячнике

26 мая 2023, 22:40 |
91
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Мини-Федерер vs сенсационный чилиец. Кто сыграет в финале турнира в Женеве?
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

В пятницу, 26 мая, состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире серии АТР 250 в Женеве (Швейцария).

Чилийский теннисист Николас Харри в полуфинале соревнований обыграл третьего сеяного Александра Зверева. А в прошлой игре Харри также неожиданно выиграл у лидера посева Каспера Рууда. На старте турнира Николас одержал победу над Душаном Лайовичем, а в 1/8 финала Таллон Грикспор не вышел на поединок против чилийца.

Для Харри это будет пятый финал на уровне АТР, в котором он будет бороться за 3-й титул. В 2019 году он выиграл соревнования в Бостаде, а в 2023 отметился трофеем в Сантьяго.

Из нижней части сетки в финал пробился Григор Димитров, который благодаря своему стилю и немалым успехам до 2017-2018 года получил прозвище Baby Fad, или мини-Федерер. В полуфинале он выиграл у 2-го сеяного Тейлора Фритца в трех партиях, хотя проиграл первый сет и летел 2:4 во 2-м. Также на своем пути он обыграл Роберто Карбальеса Баэну и Кристофера О'Коннела.

На счету Григора 15 финалов, в том числе и матч за титул на Итоговом турнире 2017 года в Лондоне, который он проиграл. Именитый болгарин будет бороться за 8-й титул и первый с 2018 года.

АТР 250 Женева. Грунт. 1/2 финала

Николас Харри Александр Зверев [3] – 7:6 (7:3), 6:3
Григор Димитров [4] – Тейлор Фритц [2] – 3:6, 7:5, 7:6 (7:2)

Харри и Димитров играли между собой в 1/8 финала АТР 500 Барселона в 2018 году. Тогда в трех сетах победу одержал Николас.

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Григор Димитров Николас Харри Александр Зверев Тейлор Фритц ATP Женева
Источник Sport.ua
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