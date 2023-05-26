Мини-Федерер vs сенсационный чилиец. Кто сыграет в финале турнира в Женеве?

В пятницу, 26 мая, состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире серии АТР 250 в Женеве (Швейцария).

Чилийский теннисист Николас Харри в полуфинале соревнований обыграл третьего сеяного Александра Зверева. А в прошлой игре Харри также неожиданно выиграл у лидера посева Каспера Рууда. На старте турнира Николас одержал победу над Душаном Лайовичем, а в 1/8 финала Таллон Грикспор не вышел на поединок против чилийца.

Для Харри это будет пятый финал на уровне АТР, в котором он будет бороться за 3-й титул. В 2019 году он выиграл соревнования в Бостаде, а в 2023 отметился трофеем в Сантьяго.

Из нижней части сетки в финал пробился Григор Димитров, который благодаря своему стилю и немалым успехам до 2017-2018 года получил прозвище Baby Fad, или мини-Федерер. В полуфинале он выиграл у 2-го сеяного Тейлора Фритца в трех партиях, хотя проиграл первый сет и летел 2:4 во 2-м. Также на своем пути он обыграл Роберто Карбальеса Баэну и Кристофера О'Коннела.

На счету Григора 15 финалов, в том числе и матч за титул на Итоговом турнире 2017 года в Лондоне, который он проиграл. Именитый болгарин будет бороться за 8-й титул и первый с 2018 года.

АТР 250 Женева. Грунт. 1/2 финала

Николас Харри – Александр Зверев [3] – 7:6 (7:3), 6:3

Григор Димитров [4] – Тейлор Фритц [2] – 3:6, 7:5, 7:6 (7:2)

Харри и Димитров играли между собой в 1/8 финала АТР 500 Барселона в 2018 году. Тогда в трех сетах победу одержал Николас.