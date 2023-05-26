Свитолина рассказала о совместной работе с новым тренером

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о совместной работе с тренером Рамоном Слейтером, который работает с ней после ее возвращения.

«Наше сотрудничество проходит хорошо. Мне очень нравится Раймон как тренер, он и корректирует, и также дает волю мне играть так, как я вижу, как я хочу. Мы очень много комбинаций отрабатываем. На данный момент очень много всего происходит в моей голове, когда я играю. Может быть картина моей игры еще полностью не сложена, но со временем она соединится в одно целое.

На данный момент мы работаем над всем, чтобы я чувствовала себя комфортно. Сейчас я стараюсь просто расслабиться и играть в матчах, как на тренировках.

Рада, что Слёйтер сам играл хорошо и знает ощущения, как это возвращаться в тур. У него тоже был такой период, когда он из-за семейных проблем остановил карьеру на 3-4 года и потом вернулся на хороший уровень. Он понимает и знает мои ощущения сейчас. У нас нет как таковой гонки, чтобы сейчас уже выигрывать большие турниры. На данный момент концентрация идет на работе, на тренировках, а дальше нужно выходить на матч и пытаться повторить тоже самое, стараться держаться на одном эмоциональном уровне», – сказала Свитолина.

45-летний нидерландец Рамон Слейтер – экс-теннисист, поднимался на 46-е место в мировой классификации и четыре раза сыграл в финалах турниров АТР.