Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина рассказала о совместной работе с новым тренером
WTA
26 мая 2023, 18:42 |
415
0

Свитолина рассказала о совместной работе с новым тренером

Элина пока что всем довольна

26 мая 2023, 18:42 |
415
0
Свитолина рассказала о совместной работе с новым тренером
WTA. Рамон Слейтер

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о совместной работе с тренером Рамоном Слейтером, который работает с ней после ее возвращения.

«Наше сотрудничество проходит хорошо. Мне очень нравится Раймон как тренер, он и корректирует, и также дает волю мне играть так, как я вижу, как я хочу. Мы очень много комбинаций отрабатываем. На данный момент очень много всего происходит в моей голове, когда я играю. Может быть картина моей игры еще полностью не сложена, но со временем она соединится в одно целое.

На данный момент мы работаем над всем, чтобы я чувствовала себя комфортно. Сейчас я стараюсь просто расслабиться и играть в матчах, как на тренировках.

Рада, что Слёйтер сам играл хорошо и знает ощущения, как это возвращаться в тур. У него тоже был такой период, когда он из-за семейных проблем остановил карьеру на 3-4 года и потом вернулся на хороший уровень. Он понимает и знает мои ощущения сейчас. У нас нет как таковой гонки, чтобы сейчас уже выигрывать большие турниры. На данный момент концентрация идет на работе, на тренировках, а дальше нужно выходить на матч и пытаться повторить тоже самое, стараться держаться на одном эмоциональном уровне», – сказала Свитолина.

45-летний нидерландец Рамон Слейтер – экс-теннисист, поднимался на 46-е место в мировой классификации и четыре раза сыграл в финалах турниров АТР.

По теме:
Элина Свитолина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СВИТОЛИНА: «Не было случаев, чтобы мои собеседники поддерживали рф и рб»
Свитолина рассказала, где собирается использовать замороженный рейтинг
Рамон Слейтер Элина Свитолина
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Хоккей | 25 мая 2023, 22:49 1
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары

Один сенсационный полуфиналист чемпионата мира

Определены полуфиналистки турнира в Страсбурге. С кем сыграет Свитолина?
Теннис | 25 мая 2023, 20:55 5
Определены полуфиналистки турнира в Страсбурге. С кем сыграет Свитолина?
Определены полуфиналистки турнира в Страсбурге. С кем сыграет Свитолина?

Элина встретится с француженкой Кларой Бюрель

ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
Хоккей | 25.05.2023, 22:44
ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
Источник: Арсенал намерен расстаться с 14 футболистами
Футбол | 26.05.2023, 02:59
Источник: Арсенал намерен расстаться с 14 футболистами
Источник: Арсенал намерен расстаться с 14 футболистами
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
Футбол | 26.05.2023, 17:11
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Очередной позор для Челси. МЮ разгромил лондонцев на Олд Траффорд
Очередной позор для Челси. МЮ разгромил лондонцев на Олд Траффорд
25.05.2023, 23:58 23
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
26.05.2023, 10:00 4
Хоккей
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
25.05.2023, 18:41 15
Водные виды
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
25.05.2023, 04:01 1
Футбол
Полет в первую лигу. Металлист проиграл Кривбассу
Полет в первую лигу. Металлист проиграл Кривбассу
25.05.2023, 19:05 12
Футбол
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
25.05.2023, 19:46 2
Бокс
Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере
Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере
25.05.2023, 02:15 1
Футбол
СВИТОЛИНА: «Что случилось при 4:1 во 2-м сете? В голове столько всего...»
СВИТОЛИНА: «Что случилось при 4:1 во 2-м сете? В голове столько всего...»
25.05.2023, 22:01
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности