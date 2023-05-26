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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Ла Лига должна учиться у АПЛ борьбе с расизмом»
Англия
26 мая 2023, 18:30 |
304
0

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Ла Лига должна учиться у АПЛ борьбе с расизмом»

Тренер не настроен оптимистично

26 мая 2023, 18:30 |
304
0
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Ла Лига должна учиться у АПЛ борьбе с расизмом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на фоне расистского скандала с участием форварда «Реала» Винисиуса Жуниора дал понять, что в его родной стране есть проблемы с расизмом.

«Ла Лига должна учиться у АПЛ в плане борьбы с расизмом. Здесь все очень строго в плане борьбы с расизмом. В АПЛ хорошо знают, что нужно делать, хотя проблемы с расизмом есть везде».

«Для всех поколений и во всех странах. Мы должны относиться ко всем людям одинаково человечно, но мы очень от этого далеки. Надеюсь, в Испании ситуация улучшится, но я не оптимист в этом плане», — сказал Гвардиола.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола расизм Винисиус Жуниор
Источник BBC
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