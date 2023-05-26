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  4. Микель АРТЕТА: «Самый сложный сезон за мои 22 года в футболе. Нужны игроки»
Англия
26 мая 2023, 17:29 | Обновлено 26 мая 2023, 17:30
391
1

Микель АРТЕТА: «Самый сложный сезон за мои 22 года в футболе. Нужны игроки»

Тренер рассчитывает на усиление

26 мая 2023, 17:29 | Обновлено 26 мая 2023, 17:30
391
1
Микель АРТЕТА: «Самый сложный сезон за мои 22 года в футболе. Нужны игроки»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Арсенала» Микель Артета надеется, что летом клуб качественно поработает на трансферном рынке, потому что новый сезон для лондонцев будет еще более сложным.

Команда будет играть в Лиге чемпионов.

«Нужно максимально эффективно провести летнюю работу. Стремиться к совершенству, потому что мы ищем игроков, которые должны иметь большое влияние на команду. В следующем сезоне в АПЛ будет еще тяжелее, хотя нынешний сезон был самым тяжелым за мои 22 года в футболе».

«У нас есть план, что нужно делать на трансферном рынке. Уход Гранита Джаки? Я не комментирую ситуацию», — сказал Артета.

Команда почти весь сезон лидировала в АПЛ, однако титул выиграл «Манчестер Сити».

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Арсенал Лондон Микель Артета чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 1
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BuroStavokYoutube
Арс не может тягаться с Мю,Мс,Челси,Ливерпуль...Любой из этих клубов 100млн заплотит за 1 игрока,без торга...Как в мультике,что бы что то купить надо,что то продать,а у нас денег нет)Райс,Кейн,Маунт не дадут соврать)Хотя скоро сами увидем в каких они командах будут,но явно не канонирами
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