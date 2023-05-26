Микель АРТЕТА: «Самый сложный сезон за мои 22 года в футболе. Нужны игроки»

Наставник «Арсенала» Микель Артета надеется, что летом клуб качественно поработает на трансферном рынке, потому что новый сезон для лондонцев будет еще более сложным.

Команда будет играть в Лиге чемпионов.

«Нужно максимально эффективно провести летнюю работу. Стремиться к совершенству, потому что мы ищем игроков, которые должны иметь большое влияние на команду. В следующем сезоне в АПЛ будет еще тяжелее, хотя нынешний сезон был самым тяжелым за мои 22 года в футболе».

«У нас есть план, что нужно делать на трансферном рынке. Уход Гранита Джаки? Я не комментирую ситуацию», — сказал Артета.

Команда почти весь сезон лидировала в АПЛ, однако титул выиграл «Манчестер Сити».