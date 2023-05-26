Микель АРТЕТА: «Самый сложный сезон за мои 22 года в футболе. Нужны игроки»
Тренер рассчитывает на усиление
Наставник «Арсенала» Микель Артета надеется, что летом клуб качественно поработает на трансферном рынке, потому что новый сезон для лондонцев будет еще более сложным.
Команда будет играть в Лиге чемпионов.
«Нужно максимально эффективно провести летнюю работу. Стремиться к совершенству, потому что мы ищем игроков, которые должны иметь большое влияние на команду. В следующем сезоне в АПЛ будет еще тяжелее, хотя нынешний сезон был самым тяжелым за мои 22 года в футболе».
«У нас есть план, что нужно делать на трансферном рынке. Уход Гранита Джаки? Я не комментирую ситуацию», — сказал Артета.
Команда почти весь сезон лидировала в АПЛ, однако титул выиграл «Манчестер Сити».
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