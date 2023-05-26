150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1

По информации ТаТоТаке, игроки «Ворсклы» получили от «Шахтера» 150 тысяч долларов в рамках стимуляции за победу над «Днепром-1» в матче УПЛ.

Полтавская команда выиграла со счетом 2:1, что максимально приблизило «Шахтер» к чемпионскому титулу. Команда Игора Йовичевича опережает «Днепр-1» на 5 очков за два матча до конца.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» давал около 75 тысяч долларов в качестве стимуляции, но чем ближе к завершению сезона, тем больше становились суммы.