Украина. Премьер лига26 мая 2023, 17:11 | Обновлено 26 мая 2023, 17:23
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150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
Ключевая победа в сезоне
26 мая 2023, 17:11 | Обновлено 26 мая 2023, 17:23
1690
19
По информации ТаТоТаке, игроки «Ворсклы» получили от «Шахтера» 150 тысяч долларов в рамках стимуляции за победу над «Днепром-1» в матче УПЛ.
Полтавская команда выиграла со счетом 2:1, что максимально приблизило «Шахтер» к чемпионскому титулу. Команда Игора Йовичевича опережает «Днепр-1» на 5 очков за два матча до конца.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» давал около 75 тысяч долларов в качестве стимуляции, но чем ближе к завершению сезона, тем больше становились суммы.
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Но, нарушается спортивный принцип. У кого больше денег, тот и имеет дополнительный (не спортивный) рычаг.
Ну и во время войны лучше бы стимуляции шли на тех, с помощью которых вообще возможны сейчас поединки и жизнь в Украине! Это чисто с моральной точки зрения.
Норм команда заработала.
В принципе ежегодно так.
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