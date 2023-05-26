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Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 17:11 | Обновлено 26 мая 2023, 17:23
1690
19

150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1

Ключевая победа в сезоне

26 мая 2023, 17:11 | Обновлено 26 мая 2023, 17:23
1690
19
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
ФК Ворскла

По информации ТаТоТаке, игроки «Ворсклы» получили от «Шахтера» 150 тысяч долларов в рамках стимуляции за победу над «Днепром-1» в матче УПЛ.

Полтавская команда выиграла со счетом 2:1, что максимально приблизило «Шахтер» к чемпионскому титулу. Команда Игора Йовичевича опережает «Днепр-1» на 5 очков за два матча до конца.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» давал около 75 тысяч долларов в качестве стимуляции, но чем ближе к завершению сезона, тем больше становились суммы.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 21
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locator-x
Це говорить про рівень Дніпра-1. Якщо суперник мотивований (згадаємо єврокубки), виявля.ться, що команда не здатна. Те саме побачимо і у кваліфкації до ЛЧ, підозрюю. 
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+4
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Springfield
Ну теперь пусть Днепродин обыгрывает Шахтёр второй раз и стимулирует ту же Ворсклу.  Ведь Александрия тоже  точно  подзаработала на ничьих с этими клубами.  Только ТаТоТаке не смогли докопаться.)
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+2
BekXan
Ну так як за гроші так вони грають ,а як за свои конракти так бий біжи.Що це тоді за тренер і що це тоді за колектив такий.
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+2
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Remark
Стимуляция - это прекрасно! 
Но, нарушается спортивный принцип. У кого больше денег, тот и имеет дополнительный (не спортивный) рычаг.
Ну и во время войны лучше бы стимуляции шли на тех, с помощью которых вообще возможны сейчас поединки и жизнь в Украине! Это чисто с моральной точки зрения.
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+1
romario1501
Бурбас пише , що Арановського (сидів на ВАРі ) дискваліфікували  пожиттєво 
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0
avk2307
Якщо Дніпро виграє у Шахтаря то можуть ще 150 за перемогу над Шахтарем заробити
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0
Умник
Почти угадал говорил о 200.
Норм команда заработала.
В принципе ежегодно так.
Дружба с Живаго бессмертна
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0
8number
Мдя. А могли і більше заробити.
Бізнесмени галушкові 
Ответить
0
Mykhailo Stepanov
скільки ж отримав суддя?
Ответить
0
Xzibit11
Это было очевидно, каждый приследует свои интересы 
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0
Злий Глобинець
Молодці полтавці, і грошей заробили, і на 5 єврокубкове місце тепер реально претендують.
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-2
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FunnyCat_____
а по судье матча, нету подобной информации?
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-3
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