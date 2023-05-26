Успеет восстановиться к сборной? Тренер Эвертона оценил ситуацию Миколенко

Наставник «Эвертона» Шон Дайч не уверен, что украинский защитник Виталий Миколенко достаточно восстановился, чтобы сыграть в последнем туре АПЛ против «Борнмута».

«Миколенко пропустил два матча, но ему уже лучше. Посмотрим, как его организм завтра отреагирует на сегодняшнюю тренировку. Виталий под вопросом», — сказал Дайч, чья команда борется за выживание.

Миколенко попал в список сборной Украины на июньские матчи.