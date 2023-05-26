Черноморец открыт к продаже молодых талантов Салюка и Брагару

Вице-президент «Черноморца» Владимир Генинсон заявил о том, что клуб открыт к продаже защитника Владимира Салюка и хавбека Максима Брагару.

В контракте Брагару прописана клаусула 0,5 миллиона евро, а у Салюка - 1 миллион евро.

«Если говорить о клаусулах этих игроков, это полтора миллиона евро или долларов (за обоих)... За полтора миллиона можно усилиться 5-6 качественными игроками, которые могут выстрелить и быть проданными. Я за коммерцию».

«Стоит ли их оставить? Наверное, да, но финансово и для клуба в целом, то я считаю, что лучше их продать. Другие игроки, если увидят трансферы Брагару и Салюка, то они поймут, что их тут держать не будут», — сказал Генинсон.