Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец открыт к продаже молодых талантов Салюка и Брагару
Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 15:48 |
416
1

Черноморец открыт к продаже молодых талантов Салюка и Брагару

Генинсон рассказал о возможных трансферах

26 мая 2023, 15:48 |
416
1
Черноморец открыт к продаже молодых талантов Салюка и Брагару
ФК Черноморец. Максим Брагару

Вице-президент «Черноморца» Владимир Генинсон заявил о том, что клуб открыт к продаже защитника Владимира Салюка и хавбека Максима Брагару.

В контракте Брагару прописана клаусула 0,5 миллиона евро, а у Салюка - 1 миллион евро.

«Если говорить о клаусулах этих игроков, это полтора миллиона евро или долларов (за обоих)... За полтора миллиона можно усилиться 5-6 качественными игроками, которые могут выстрелить и быть проданными. Я за коммерцию».

«Стоит ли их оставить? Наверное, да, но финансово и для клуба в целом, то я считаю, что лучше их продать. Другие игроки, если увидят трансферы Брагару и Салюка, то они поймут, что их тут держать не будут», — сказал Генинсон.

По теме:
Что в подвале УПЛ? Металлист идет на дно, зона переходных матчей
Львов – Черноморец – 0:1. Видео гола и обзор матча
Позиционные горожане и неуверенные моряки. Черноморец обыграл Львов
Максим Брагару Владимир Салюк Черноморец Одесса Владимир Генинсон
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
Футбол | 26 мая 2023, 11:39 41
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи

Были вызваны 27 футболистов

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26 мая 2023, 10:00 4
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая

Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Футбол | 26.05.2023, 11:54
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ
Футбол | 26.05.2023, 12:39
Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ
Источник: Арсенал намерен расстаться с 14 футболистами
Футбол | 26.05.2023, 02:59
Источник: Арсенал намерен расстаться с 14 футболистами
Источник: Арсенал намерен расстаться с 14 футболистами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AleksDnipro87
Генінсон ще той "бізнесмен". Дніпро, можливо, і ввів би перемовини стосовно Салюка, 200-300 тисяч ніхто б не відмовився давати, але платити мільйон за гравця, який тільки півсезону провів добре, це божевілля.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
25.05.2023, 22:49 1
Хоккей
Александр БАБИЧ: 100% удаление. Очередной безрассудный поступок Снурницына
Александр БАБИЧ: 100% удаление. Очередной безрассудный поступок Снурницына
25.05.2023, 03:45
Футбол
СВИТОЛИНА: «Что случилось при 4:1 во 2-м сете? В голове столько всего...»
СВИТОЛИНА: «Что случилось при 4:1 во 2-м сете? В голове столько всего...»
25.05.2023, 22:01
Теннис
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
25.05.2023, 04:26 38
Футбол
ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
25.05.2023, 22:44 5
Хоккей
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – больной неудачник»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – больной неудачник»
24.05.2023, 20:08 11
Бокс
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
25.05.2023, 04:01 1
Футбол
Очередной позор для Челси. МЮ разгромил лондонцев на Олд Траффорд
Очередной позор для Челси. МЮ разгромил лондонцев на Олд Траффорд
25.05.2023, 23:58 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности