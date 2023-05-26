Молодежная сборная Украины проведет контрольный матч с командой Ирландии

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2023 (U-21) подопечные Руслана Ротаня встретятся с ирландскими сверстниками.

Товарищеский матч между молодежными сборными Украины и Ирландии пройдет в Австрии 16 июня (начало -- в 19.00 по киевскому времени). Сбор сине-желтых, приуроченный к подготовке к чемпионату Европы, начнется 7 июня.

Отметим, что в этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки, которая состоялась 18 октября прошлого года в Бухаресте, сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.