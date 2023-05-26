Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Молодежная сборная Украины проведет контрольный матч с командой Ирландии
Молодежные турниры
26 мая 2023, 15:17 |
177
0

Молодежная сборная Украины проведет контрольный матч с командой Ирландии

Спарринг пройдет в Австрии 16 июня

26 мая 2023, 15:17 |
177
0
Молодежная сборная Украины проведет контрольный матч с командой Ирландии
УАФ

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2023 (U-21) подопечные Руслана Ротаня встретятся с ирландскими сверстниками.

Товарищеский матч между молодежными сборными Украины и Ирландии пройдет в Австрии 16 июня (начало -- в 19.00 по киевскому времени). Сбор сине-желтых, приуроченный к подготовке к чемпионату Европы, начнется 7 июня.

Отметим, что в этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки, которая состоялась 18 октября прошлого года в Бухаресте, сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Наша игра сегодня – это неуважение к тренерскому штабу»
Верес – Александрия – 2:2. Десятая ничья Ротаня. Видео голов и обзор матча
Определился транслятор матчей Евро-2023 U-21 и летних игр сборной Украины
сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 сборная Ирландии по футболу U-21 Руслан Ротань
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Бокс | 25 мая 2023, 19:46 2
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа

Украинская компания K2 Promotions выиграла торги на организацию поединка

Экс-тренер Шахтера возглавит Модену. Сейчас он помогает Аллегри в Ювентусе
Футбол | 26 мая 2023, 12:05 0
Экс-тренер Шахтера возглавит Модену. Сейчас он помогает Аллегри в Ювентусе
Экс-тренер Шахтера возглавит Модену. Сейчас он помогает Аллегри в Ювентусе

Паоло Бьянко вернется к самостоятельной тренерской работе

ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
Хоккей | 25.05.2023, 22:44
ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Теннис | 25.05.2023, 18:19
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Футбол | 26.05.2023, 11:54
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
26.05.2023, 11:39 42
Футбол
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
25.05.2023, 18:41 11
Водные виды
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
24.05.2023, 18:57 82
Футбол
ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия неожиданно выбила Швейцарию
ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия неожиданно выбила Швейцарию
25.05.2023, 18:48
Хоккей
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
24.05.2023, 20:35 15
Футбол
Чемпионат мира по хоккею: превью четвертьфиналов
Чемпионат мира по хоккею: превью четвертьфиналов
25.05.2023, 11:26
Хоккей
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
25.05.2023, 04:26 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности