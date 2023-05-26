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WTA
26 мая 2023, 14:36 | Обновлено 26 мая 2023, 14:37
528
0

Свитолина рассказала, где собирается использовать замороженный рейтинг

Многие соревнования согласились предоставить ей уайлд-кард

26 мая 2023, 14:36 | Обновлено 26 мая 2023, 14:37
528
0
Свитолина рассказала, где собирается использовать замороженный рейтинг
WTA. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, на какие турниры собирается использовать свой «замороженный рейтинг».

- Ты пока использовала только один «Special Ranking» в Риме и сейчас будет второй на Ролан Гаррос. При этом, удается получать достаточно «диких карт». Насколько ты уже распланировала турниры для себя на следующую часть сезона?
- Да, «замороженный рейтинг» был в Риме, потом на Ролан Гаррос, и следующий будет в Монреале, Цинциннати и US Open. Все остальные турниры будут с wild card. Организаторы всех турниров, на которые я хотела попасть, их мне предоставили. Я очень благодарна, что они заинтересованы, чтобы я участвовала в их соревнованиях, это очень классно.

Точно подтвердили wild card в Хертогенбосе на траве. Еще есть пару турниров, они пока не хотят анонсировать. Это турниры до Уимблдона и после Уимблдона, где я буду играть. Очень рада, что турниры дают мне эту возможность играть и это значит, что я могу еще использовать свой SR после Нью-Йорка.

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Элина Свитолина Ролан Гаррос 2023 WTA Рим WTA Монреаль WTA Цинциннати US Open 2023
Источник Большой теннис Украины
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