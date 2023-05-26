Свитолина рассказала, где собирается использовать замороженный рейтинг

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, на какие турниры собирается использовать свой «замороженный рейтинг».

- Ты пока использовала только один «Special Ranking» в Риме и сейчас будет второй на Ролан Гаррос. При этом, удается получать достаточно «диких карт». Насколько ты уже распланировала турниры для себя на следующую часть сезона?

- Да, «замороженный рейтинг» был в Риме, потом на Ролан Гаррос, и следующий будет в Монреале, Цинциннати и US Open. Все остальные турниры будут с wild card. Организаторы всех турниров, на которые я хотела попасть, их мне предоставили. Я очень благодарна, что они заинтересованы, чтобы я участвовала в их соревнованиях, это очень классно.

Точно подтвердили wild card в Хертогенбосе на траве. Еще есть пару турниров, они пока не хотят анонсировать. Это турниры до Уимблдона и после Уимблдона, где я буду играть. Очень рада, что турниры дают мне эту возможность играть и это значит, что я могу еще использовать свой SR после Нью-Йорка.