Англия26 мая 2023, 13:25 |
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Челси намерен поспорить с ПСЖ за хавбека Спортинга
Клубам интересен Мануэль Угарте
26 мая 2023, 13:25 |
387
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Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте близок к переходу в другой клуб.
Сообщается, что на 22-летнего уругвайца претендует «ПСЖ», но борьбу ему намерен оказать лондонский «Челси», которому Угарте также интересе.
Парижане оценивают хавбека «Спортинга» в 60 млн евро.
В нынешнем сезоне на счету Мануэля Угарте 47 матчей во всех турнирах, а также 1 голевая передача.
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Комментарии 1
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Хватить Челсі скуповувати всякий хлам ,ви серйозно 47 матчів і 1 передача !
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