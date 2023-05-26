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Англия
26 мая 2023, 13:25 |
387
1

Челси намерен поспорить с ПСЖ за хавбека Спортинга

Клубам интересен Мануэль Угарте

26 мая 2023, 13:25 |
387
1
Челси намерен поспорить с ПСЖ за хавбека Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Угарте

Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте близок к переходу в другой клуб.

Сообщается, что на 22-летнего уругвайца претендует «ПСЖ», но борьбу ему намерен оказать лондонский «Челси», которому Угарте также интересе.

Парижане оценивают хавбека «Спортинга» в 60 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Мануэля Угарте 47 матчей во всех турнирах, а также 1 голевая передача.

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Мануэль Угарте Челси ПСЖ Спортинг Лиссабон
Источник Фабрицио Романо
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Перець
Хватить Челсі скуповувати всякий хлам ,ви серйозно 47 матчів і 1 передача !
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