Челси намерен поспорить с ПСЖ за хавбека Спортинга

Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте близок к переходу в другой клуб.

Сообщается, что на 22-летнего уругвайца претендует «ПСЖ», но борьбу ему намерен оказать лондонский «Челси», которому Угарте также интересе.

Парижане оценивают хавбека «Спортинга» в 60 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Мануэля Угарте 47 матчей во всех турнирах, а также 1 голевая передача.