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Испания
26 мая 2023, 11:40 | Обновлено 26 мая 2023, 11:46
156
0

Наставник сборной Испании находится на грани увольнения

Поста может лишиться де ла Фуэнте

26 мая 2023, 11:40 | Обновлено 26 мая 2023, 11:46
156
0
Наставник сборной Испании находится на грани увольнения
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте в ближайшее время может покинуть свой пост.

Сообщается, что будущее специалиста зависит от выступления команды в Лиге наций УЕФА в середине июня.

Де Ла Фуэнте якобы сильнонедовольны в Королевской федерации футбола Испании, имеется недовольство им и со стороны игроков сборной.

Луис Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в январе 2023 года. В пяти матчах под его руководством «фурия роха» одержала 4 победы и потерпела одно поражение.

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сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте
Источник Cadena Ser
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