Наставник сборной Испании находится на грани увольнения

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте в ближайшее время может покинуть свой пост.

Сообщается, что будущее специалиста зависит от выступления команды в Лиге наций УЕФА в середине июня.

Де Ла Фуэнте якобы сильнонедовольны в Королевской федерации футбола Испании, имеется недовольство им и со стороны игроков сборной.

Луис Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в январе 2023 года. В пяти матчах под его руководством «фурия роха» одержала 4 победы и потерпела одно поражение.