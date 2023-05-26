Испания26 мая 2023, 11:40 | Обновлено 26 мая 2023, 11:46
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Наставник сборной Испании находится на грани увольнения
Поста может лишиться де ла Фуэнте
26 мая 2023, 11:40 | Обновлено 26 мая 2023, 11:46
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте в ближайшее время может покинуть свой пост.
Сообщается, что будущее специалиста зависит от выступления команды в Лиге наций УЕФА в середине июня.
Де Ла Фуэнте якобы сильнонедовольны в Королевской федерации футбола Испании, имеется недовольство им и со стороны игроков сборной.
Луис Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в январе 2023 года. В пяти матчах под его руководством «фурия роха» одержала 4 победы и потерпела одно поражение.
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