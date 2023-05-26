Хакими хочет перейти в Реал
Марокканский латераль задумался над сменой клубной прописки
Фланговый защитник сборной Марокко и ПСЖ Ашраф Хакими задумался над сменой клубной прописки. Африканский латераль заинтересован в возвращении в мадридский «Реал». Он является воспитанником академии «королевского» клуба.
Хакими выступает за ПСЖ с июля 2021 года. Срок действующего трудового договора Ашрафа с парижским грандом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.
В этом сезоне чемпионата Франции марокканец принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.
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