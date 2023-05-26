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Испания
26 мая 2023, 11:22 | Обновлено 26 мая 2023, 11:52
233
0

Хакими хочет перейти в Реал

Марокканский латераль задумался над сменой клубной прописки

26 мая 2023, 11:22 | Обновлено 26 мая 2023, 11:52
233
0
Хакими хочет перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Фланговый защитник сборной Марокко и ПСЖ Ашраф Хакими задумался над сменой клубной прописки. Африканский латераль заинтересован в возвращении в мадридский «Реал». Он является воспитанником академии «королевского» клуба.

Хакими выступает за ПСЖ с июля 2021 года. Срок действующего трудового договора Ашрафа с парижским грандом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Франции марокканец принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.

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Ашраф Хакими ПСЖ Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник Goal.com
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