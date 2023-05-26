ВИДЕО. Арсенал презентовал форму на следующий сезон

Лондонский «Арсенал» презентовал домашний комплект формы на следующий сезон. Он выполнен в традиционном для клуба красном цвете с белыми рукавами и золотыми вставками.

Скорее всего, в этой форме «Арсенал» сыграет уже 28 мая в заключительном туре сезона АПЛ против «Вулверхэмптона».