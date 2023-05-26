Англия26 мая 2023, 11:20 | Обновлено 26 мая 2023, 11:21
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ВИДЕО. Арсенал презентовал форму на следующий сезон
Новый комплект для Зинченко и компании
26 мая 2023, 11:20 | Обновлено 26 мая 2023, 11:21
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Лондонский «Арсенал» презентовал домашний комплект формы на следующий сезон. Он выполнен в традиционном для клуба красном цвете с белыми рукавами и золотыми вставками.
Скорее всего, в этой форме «Арсенал» сыграет уже 28 мая в заключительном туре сезона АПЛ против «Вулверхэмптона».
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