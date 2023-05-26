Даниэль Соса открыл голевой счет Нигера в чемпионатах Украины

В матче с «Металлистом» (2:0) голевой счет в чемпионатах Украины открыл 24-летний форвард «Кривбасса» из Нигера Даниэль Соса. Он стал игроком 63-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в УПЛ, в том числе 18-й – из Африки.

К слову, ни разу не удалось поразить ворота соперников полпредам только четырех стран Черного континента, выступавших в Украине: Замбии, Танзании, Уганды и ЮАР.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей африканских стран в чемпионатах Украины