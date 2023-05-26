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  4. Даниэль Соса открыл голевой счет Нигера в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 10:56 | Обновлено 26 мая 2023, 11:31
288
1

Даниэль Соса открыл голевой счет Нигера в чемпионатах Украины

В УПЛ забивали игроки 18 стран Черного континента

26 мая 2023, 10:56 | Обновлено 26 мая 2023, 11:31
288
1
Даниэль Соса открыл голевой счет Нигера в чемпионатах Украины
ФК Кривбасс

В матче с «Металлистом» (2:0) голевой счет в чемпионатах Украины открыл 24-летний форвард «Кривбасса» из Нигера Даниэль Соса. Он стал игроком 63-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в УПЛ, в том числе 18-й – из Африки.

К слову, ни разу не удалось поразить ворота соперников полпредам только четырех стран Черного континента, выступавших в Украине: Замбии, Танзании, Уганды и ЮАР.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей африканских стран в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Гвинея

31.08.1997

Аль-Кали СОУМА

Карпаты

Кривбасс (д)

2:1

Нигерия

17.03.2001

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

Карпаты (г)

2:0

Сенегал

07.04.2001

Ассан НДИАЙ

Шахтер

Динамо (г)

2:1

Камерун

03.06.2002

Патрик ИБАНДА

Ворскла

Металлург М (д)

2:1

Кот-д'Ивуар

20.03.2004

Яя ТУРЕ

Металлург Д

Ильичевец (д)

5:1

Марокко

14.06.2004

Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ

Динамо

Черноморец (д)

4:2

Тунис

25.10.2004

Анис БУСАИДИ

Металлург Д

Днепр (г)

3:3

Конго

27.11.2005

Бюрнель ОКАНА-СТАЗИ

Сталь А

Черноморец (г)

2:2

Буркина-Фасо

19.11.2006

Аристид БАНСЕ

Металлург Д

Таврия (д)

1:2

Зимбабве

02.08.2009

Мусавенгоси МГУНИ

Металлург Д

Закарпатье (д)

4:1

Кабо-Верде

06.11.2010

ФАБИУ СИЛВА

Металлург З

Арсенал (д)

2:1

Мали

26.08.2011

Драман ТРАОРЕ

Металлург Д

Александрия (д)

3:1

Гана

31.03.2012

Дерек БОАТЕНГ

Днепр

Таврия (г)

2:0

ДР Конго

14.07.2013

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

Волынь (д)

1:1

Того

04.05.2014

Серж АКАКПО

Говерла

Волынь (д)

6:0

Габон

03.03.2019

Гаэтан МИССИ МЕЗЮ

Арсенал

Черноморец (г)

3:1

Алжир

03.09.2022

Янис АМАШ

Днепр-1

Верес (д)

2:0

Нигер

25.05.2023

Даниэль СОСА

Кривбасс

Металлист (д)

2:0
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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
Ех, які круті гравці колись грали в нашій УПЛ. Ностальгія...
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