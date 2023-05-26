Предложения от Барселоны нет. Месси может остаться в ПСЖ

Лионель Месси до сих пор не получил от «Барселоны» предложения по контракту. По информации испанских СМИ, об этом сам аргентинец сообщил на встрече с экс-партнерами по команде Жорди Альбой, Серхио Бускетсом и Серхи Роберто на прошлой неделе.

В свою очередь, щедрый контракт с зарплатой в 100 миллионов евро в год по системе 1+1 Месси предложил его нынешний клуб, «ПСЖ». По информации журналиста Франсуа Гальярдо, катарские владельцы клуба хотят не допустить переход 35-летнего аргентинца в чемпионат Саудовской Аравии.