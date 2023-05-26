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  4. Фулхэм хочет продлить контракт с экс-вингером Шахтера
Англия
26 мая 2023, 10:48 |
437
0

Фулхэм хочет продлить контракт с экс-вингером Шахтера

Виллиан может остаться в клубе еще на год

26 мая 2023, 10:48 |
437
0
Фулхэм хочет продлить контракт с экс-вингером Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

«Фулхэм» ведет переговоры по поводу нового контракта с бразильским вингером Виллианом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Виллиана истекает в конце сезона. Кроме «Фулхэма», в услугах 34-летнего бразильца заинтересованы многие европейские клубы, а также клубы из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне на счету Виллиана 5 голов и 5 ассистов в 29 матчах за «Фулхэм» во всех турнирах.

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Фулхэм Виллиан продление контракта Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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