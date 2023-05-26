Фулхэм хочет продлить контракт с экс-вингером Шахтера

«Фулхэм» ведет переговоры по поводу нового контракта с бразильским вингером Виллианом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Виллиана истекает в конце сезона. Кроме «Фулхэма», в услугах 34-летнего бразильца заинтересованы многие европейские клубы, а также клубы из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне на счету Виллиана 5 голов и 5 ассистов в 29 матчах за «Фулхэм» во всех турнирах.