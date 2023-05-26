Арсенал ведет переговоры с Артетой о новом контракте
Новое соглашение может быть рассчитано до 2028 года
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета начал переговоры с лондонским клубом о продлении контракта.
Новое соглашение испанского специалиста с «канонирами» может быть рассчитано до 2028 года. Также ожидается, что Артете поднимут зарплату.
Напомним, 41-летний тренер возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Под его руководством «канониры» успели выиграть Кубок и Суперкубок Англии.
После 37 туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 81 очко.
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