Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал ведет переговоры с Артетой о новом контракте
Англия
26 мая 2023, 10:32 | Обновлено 26 мая 2023, 10:39
321
0

Арсенал ведет переговоры с Артетой о новом контракте

Новое соглашение может быть рассчитано до 2028 года

26 мая 2023, 10:32 | Обновлено 26 мая 2023, 10:39
321
0
Арсенал ведет переговоры с Артетой о новом контракте
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета начал переговоры с лондонским клубом о продлении контракта.

Новое соглашение испанского специалиста с «канонирами» может быть рассчитано до 2028 года. Также ожидается, что Артете поднимут зарплату.

Напомним, 41-летний тренер возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Под его руководством «канониры» успели выиграть Кубок и Суперкубок Англии.

После 37 туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 81 очко.

По теме:
ВИДЕО. Арсенал презентовал форму на следующий сезон
Предложения от Барселоны нет. Месси может остаться в ПСЖ
Фулхэм хочет продлить контракт с экс-вингером Шахтера
Арсенал Лондон Микель Артета продление контракта
Источник FootballTransfers
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нам нехр*н делать в еврокубках»
Футбол | 26 мая 2023, 09:09 10
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нам нехр*н делать в еврокубках»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нам нехр*н делать в еврокубках»

Футбольный эксперт – о поражении «Днепра-1» от «Ворсклы»

Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Теннис | 25 мая 2023, 18:19 15
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге

Первая победа над соперницей из топ-50 после возвращения

Через e-mail. Игрока Днепра-1 предложили подписать греческому гранду
Футбол | 26.05.2023, 11:22
Через e-mail. Игрока Днепра-1 предложили подписать греческому гранду
Через e-mail. Игрока Днепра-1 предложили подписать греческому гранду
Полет в первую лигу. Металлист проиграл Кривбассу
Футбол | 25.05.2023, 19:05
Полет в первую лигу. Металлист проиграл Кривбассу
Полет в первую лигу. Металлист проиграл Кривбассу
ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия неожиданно выбила Швейцарию
Хоккей | 25.05.2023, 18:48
ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия неожиданно выбила Швейцарию
ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия неожиданно выбила Швейцарию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
24.05.2023, 20:35 15
Футбол
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
24.05.2023, 08:13 13
Бокс
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
24.05.2023, 15:01 63
Футбол
ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
25.05.2023, 22:44 5
Хоккей
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
25.05.2023, 22:49 1
Хоккей
Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов
Колос – Динамо – 0:3. Фейл Волынца и красивый мяч Андриевского. Видео голов
24.05.2023, 15:45
Футбол
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
25.05.2023, 04:26 36
Футбол
Ограбление. Де Ла Хойя сравнил бой Ломаченко – Хейни со своим с Мейвезером
Ограбление. Де Ла Хойя сравнил бой Ломаченко – Хейни со своим с Мейвезером
24.05.2023, 10:39 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности