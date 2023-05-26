Легендарный Фигу дал прогноз на предстоящий финал Лиги чемпионов

50-летний бывший полузащитник испанских клубов «Барселона» и «Реал» Мадрид, а также итальянского «Интера» Луиш Фигу признался, чего ждет от финального матча нынешней Лиги чемпионов, в котором трофей разыграют «Манчестер Сити» и «Интер».

«У меня много друзей в «Манчестер Сити». Все думают, что «Сити» – фаворит финала. Думаю, мы увидим интенсивный, увлекательный и упорный матч.

Я играл за «Интер» и, конечно, буду болеть за него. Надеюсь, они победят», – признался Фигу.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.