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Лига чемпионов
26 мая 2023, 09:57 | Обновлено 26 мая 2023, 10:05
609
1

Легендарный Фигу дал прогноз на предстоящий финал Лиги чемпионов

Португалец – об ожиданиях от встречи «Ман Сити» с «Интером»

26 мая 2023, 09:57 | Обновлено 26 мая 2023, 10:05
609
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Легендарный Фигу дал прогноз на предстоящий финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

50-летний бывший полузащитник испанских клубов «Барселона» и «Реал» Мадрид, а также итальянского «Интера» Луиш Фигу признался, чего ждет от финального матча нынешней Лиги чемпионов, в котором трофей разыграют «Манчестер Сити» и «Интер».

«У меня много друзей в «Манчестер Сити». Все думают, что «Сити» – фаворит финала. Думаю, мы увидим интенсивный, увлекательный и упорный матч.

Я играл за «Интер» и, конечно, буду болеть за него. Надеюсь, они победят», – признался Фигу.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.

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Лига чемпионов Луиш Фигу Манчестер Сити Интер Милан
Источник AS
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