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  4. Филиппо Индзаги сменит в Турции Пирло
Турция
26 мая 2023, 09:15 | Обновлено 26 мая 2023, 09:18
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Филиппо Индзаги сменит в Турции Пирло

В клубе «Фатих Карагюмрюк» произойдет «итальянская» тренерская рокировка

26 мая 2023, 09:15 | Обновлено 26 мая 2023, 09:18
555
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Филиппо Индзаги сменит в Турции Пирло
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппо Индзаги

49-летний Филиппо Индзаги, который возглавляет в Италии «Реджину», сменит соотечественника Андреа Пирло на посту главного тренера турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

Турки якобы уже договорились с Филиппо Индзаги о сотрудничество. Руководство «Фатих Карагюмрюк» также контактировало с Дженнаро Гаттузо, но Индзаги оставался для них приоритетным вариантом.

Андреа Пирло работал в «Фатих Карагюмрюк» с июня 2022 года. О его уходе из команды стало известно несколько дней назад.

«Фатих Карагюмрюк» занимает 9-е месте в турнирной таблице чемпионата Турции, имея 44 очка после 33 матчей.

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Филиппо Индзаги Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк чемпионат Турции по футболу
Источник Fanatik
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