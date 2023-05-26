Филиппо Индзаги сменит в Турции Пирло

49-летний Филиппо Индзаги, который возглавляет в Италии «Реджину», сменит соотечественника Андреа Пирло на посту главного тренера турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

Турки якобы уже договорились с Филиппо Индзаги о сотрудничество. Руководство «Фатих Карагюмрюк» также контактировало с Дженнаро Гаттузо, но Индзаги оставался для них приоритетным вариантом.

Андреа Пирло работал в «Фатих Карагюмрюк» с июня 2022 года. О его уходе из команды стало известно несколько дней назад.

«Фатих Карагюмрюк» занимает 9-е месте в турнирной таблице чемпионата Турции, имея 44 очка после 33 матчей.