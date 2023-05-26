Эрлинг ХОЛАНД: «Наслаждаюсь, играя в АПЛ»

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд высказался об уровне футбола в английской Премьер-лиге.

«Я понимаю, почему многие считают чемпионат Англии сильнейшим в мире. Это действительно так. Мне нравится выступать в этой лиге. Здесь верховые и скоростные единоборства, которые я люблю. Наслаждаюсь, играя в АПЛ», - сказал Холанд.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Премьер-лиги 22-летний нападающий поучаствовал в 35 матчах, в которых забил 36 голов и отдал 8 ассистов.