ITF26 мая 2023, 04:02 |
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Орлову в Турции не покорился полуфинал
Украинец на турнире в Бодруме не смог войти в топ-4
26 мая 2023, 04:02 |
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Украинский теннисист Владислав Орлов (№368 АТР) в третьем круге турнира ITF M25 в турецком Бодруме сошелся с британцем Джорджем Лоффхагеном (№460 АТР).
Орлов не сумел преодолеть сопротивление соперника, который несколько уступал ему в классе, имея более низкий мировой рейтинг. Украинец потерпел поражение в двух сетах и завершил свои выступления на турнире.
ITF M25 Бодрум. Первый круг
Владислав Орлов (Украина, 5) – Джордж Лоффхаген (Великобритания) – 4:6, 2:6
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