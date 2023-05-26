Орлову в Турции не покорился полуфинал

Украинский теннисист Владислав Орлов (№368 АТР) в третьем круге турнира ITF M25 в турецком Бодруме сошелся с британцем Джорджем Лоффхагеном (№460 АТР).

Орлов не сумел преодолеть сопротивление соперника, который несколько уступал ему в классе, имея более низкий мировой рейтинг. Украинец потерпел поражение в двух сетах и завершил свои выступления на турнире.

ITF M25 Бодрум. Первый круг

Владислав Орлов (Украина, 5) – Джордж Лоффхаген (Великобритания) – 4:6, 2:6