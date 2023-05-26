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Италия
26 мая 2023, 02:03 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая

Важные события во всех видах спорта

26 мая 2023, 02:03 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 26 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:00 Новая Зеландия U-20 – Аргентина U-20

Favbet 15.00 – 7.00 – 1.18

21:45 Самдория – Сассуоло

Favbet 3.70 – 3.94 – 2.03

23:15 Визела – Спортинг

Favbet 5.60 – 4.50 – 1.54

ГАНДБОЛ

20:30 Мотор – Гроссвальшдт

Favbet 1.63 – 8.40 – 2.83

ТЕННИС

17:30 Клара Бюрель – Элина Свитолина

Favbet 2.50 – 1.54

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Источник Sport.ua
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