Италия26 мая 2023, 02:03 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Важные события во всех видах спорта
26 мая 2023, 02:03 |
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В пятницу, 26 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:00 Новая Зеландия U-20 – Аргентина U-20
21:45 Самдория – Сассуоло
23:15 Визела – Спортинг
ГАНДБОЛ
20:30 Мотор – Гроссвальшдт
ТЕННИС
17:30 Клара Бюрель – Элина Свитолина
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