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Англия
26 мая 2023, 01:00 | Обновлено 26 мая 2023, 01:19
374
0

Мудрик получил 3-ю оценку среди лучших в Челси. Выше – у 18-летнего игрока

Лучшим игроком матча назван Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти

26 мая 2023, 01:00 | Обновлено 26 мая 2023, 01:19
374
0
Мудрик получил 3-ю оценку среди лучших в Челси. Выше – у 18-летнего игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» разгромил «Челси» со счетом 4:1.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в основном составе и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.

Украинец получил за свою игру оценку 7.0, третью среди лучших в команде после 18-летнего защитника Луиса Холла (7.4) и Энцо Фернандеса (7.1).

А лучшим игроком матча назван Бруну Фернандеш (оценка 8.2), реализовавший пенальти.

АПЛ. 32-й тур, 25 мая

Манчестер Юнайтед – Челси – 4:1

Голы: Каземиро, 6, Марсьяль, 45+5, Бруну Фернандеш, 73 (пен.), Рэшфорд, 78 – Жоау Феликс, 89.

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Источник Sport.ua
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