Мудрик получил 3-ю оценку среди лучших в Челси. Выше – у 18-летнего игрока
Лучшим игроком матча назван Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти
В перенесенном матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» разгромил «Челси» со счетом 4:1.
Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в основном составе и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.
Украинец получил за свою игру оценку 7.0, третью среди лучших в команде после 18-летнего защитника Луиса Холла (7.4) и Энцо Фернандеса (7.1).
А лучшим игроком матча назван Бруну Фернандеш (оценка 8.2), реализовавший пенальти.
АПЛ. 32-й тур, 25 мая
Манчестер Юнайтед – Челси – 4:1
Голы: Каземиро, 6, Марсьяль, 45+5, Бруну Фернандеш, 73 (пен.), Рэшфорд, 78 – Жоау Феликс, 89.
Оценки WhoScored за матч
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неприглядная правда о легендарной экс-пловчихе
В «Карпатах» приняли решение распрощаться с наставником Андреем Тлумаком