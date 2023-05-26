Элина Свитолина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Страсбурге
26 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№540 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).
В матче 1/2 финала украинка сразится против Клары Бюрель из Франции (№122 WTA). Время начала матча – не ранее 17:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
Победительница встречи в финале сразится против Лорен Дэвис (№58 WTA) или Анны Блинковой (№66 WTA).
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