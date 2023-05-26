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  4. Элина Свитолина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 мая 2023, 00:10 |
254
0

Элина Свитолина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Страсбурге

26 мая 2023, 00:10 |
254
0
Элина Свитолина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Элина Свитолина

26 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№540 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В матче 1/2 финала украинка сразится против Клары Бюрель из Франции (№122 WTA). Время начала матча – не ранее 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в финале сразится против Лорен Дэвис (№58 WTA) или Анны Блинковой (№66 WTA).

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Элина Свитолина Клара Бюрель WTA Страсбург смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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