Что в подвале УПЛ? Металлист идет на дно, зона переходных матчей

Вчера по итогам матчей лидеров 28-го тура УПЛ определился главный претендент на титул, которым стал «Шахтер», а сегодня состоялся ряд встреч среди тех, кто борется за выживание.

Похоже, к ФК «Львов», который уже вылетел, присоединится «Металлист». Очередное поражение оставляет харьковчанам лишь теоретические шансы на выживание. Команда с 22 очками отстает от зоны переходных матчей на 6 пунктов за два тура до конца.

А вот далее идет невероятно плотная борьба среди тех, кто не хочет занять 13-е и или 14-е место и играть переходные матчи с командами Первой лиги. Сейчас в зоне переходных матчей находятся «Рух» и «Верес», у которых по 28 очков.

28 очков имеет «Ингулец», который занимает 12-е место.

Совсем не обезопасили себя от переходных матчей «Минай» (30 очков), «Металлист 1925» (31 пункт) и, возможно, даже «Черноморец» (32 очка). «Колос» с 33 очками, наверное, может чувствовать себя достаточно спокойно.

В переходных матчах Первой лиги будут участвовать ЛНЗ и, скорее всего, «Металлург» Запорожье.