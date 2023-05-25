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  4. Что в подвале УПЛ? Металлист идет на дно, зона переходных матчей
Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 19:30 |
1883
6

Что в подвале УПЛ? Металлист идет на дно, зона переходных матчей

Для многих команд это будет нервное завершение сезона

25 мая 2023, 19:30 |
1883
6
Что в подвале УПЛ? Металлист идет на дно, зона переходных матчей
ФК Металлист

Вчера по итогам матчей лидеров 28-го тура УПЛ определился главный претендент на титул, которым стал «Шахтер», а сегодня состоялся ряд встреч среди тех, кто борется за выживание.

Похоже, к ФК «Львов», который уже вылетел, присоединится «Металлист». Очередное поражение оставляет харьковчанам лишь теоретические шансы на выживание. Команда с 22 очками отстает от зоны переходных матчей на 6 пунктов за два тура до конца.

А вот далее идет невероятно плотная борьба среди тех, кто не хочет занять 13-е и или 14-е место и играть переходные матчи с командами Первой лиги. Сейчас в зоне переходных матчей находятся «Рух» и «Верес», у которых по 28 очков.

28 очков имеет «Ингулец», который занимает 12-е место.

Совсем не обезопасили себя от переходных матчей «Минай» (30 очков), «Металлист 1925» (31 пункт) и, возможно, даже «Черноморец» (32 очка). «Колос» с 33 очками, наверное, может чувствовать себя достаточно спокойно.

В переходных матчах Первой лиги будут участвовать ЛНЗ и, скорее всего, «Металлург» Запорожье.

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Металлист Харьков Минай Металлист 1925 Рух Львов Верес Ровно Черноморец Одесса Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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jovtengellium
не розумію чому в тблиці Рух вище Вереса...за регламентом - У разі рівності очок у двох та/або більше команд, місця команд визначаються за такими показниками:3.1.         більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими командами;3.2.         краща різниця забитих і пропущених м’ячів між цими командами;3.3.         більша кількість забитих м’ячів між цими командами;3.4.         краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах;3.5.         більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах.3.1- по 2. бо 2 нічиї3.2-однаково.2-2 і 0-0.3.3-однаково. по 2.3.4-однаково. мінус 8.3.5- Верес забив 42,Рух 36. чому вище в таблиці Рух???
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Zanregent
Черноморец 100% не будет играть в переходных матчах
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Springfield
Переходные матчи в этом сезоне это почти формальность.  Рух, Верес, Минай, или кто там?  гораздо сильней непонятно откуда взявшейся ЛНЗ (завод  насіння), и тем более - Металлурга (который УПЛ не потянет по финансам).
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