Полесье перед дебютом в УПЛ планирует подписывать легионеров
Владимир Загурский рассказал о возможном усилении состава
Генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский считает, что летом клубу перед дебютом в УПЛ нужно будет усилить состав легионерами.
«Легионеры? Они однозначно будут. По количеству – увидим по рынку. По любой позиции, если будет возможность качественно усилиться, мы обычно этим пользуемся. Но рынок непосредственно украинских футболистов на сегодняшний день очень сужен, поэтому нужно искать кого-то за границей».
«Даже без оглядки на борьбу за экзотику – просто усилиться украинскими футболистами к матчам УПЛ становится все сложнее. Но если будут украинцы, то обязательно будем отдавать предпочтение им, а еще лучше — житомирянам», – сказал Загурский.
Команда вместе с «Оболонью» обеспечила себе выход в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua изучил результаты междусобойчиков лидеров УПЛ в текущем чемпионате
Известный тренер объяснил, как должен работать хороший комментатор