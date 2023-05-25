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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 17:29 |
321
0

Полесье перед дебютом в УПЛ планирует подписывать легионеров

Владимир Загурский рассказал о возможном усилении состава

25 мая 2023, 17:29 |
321
0
Полесье перед дебютом в УПЛ планирует подписывать легионеров
ФК Полесье

Генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский считает, что летом клубу перед дебютом в УПЛ нужно будет усилить состав легионерами.

«Легионеры? Они однозначно будут. По количеству – увидим по рынку. По любой позиции, если будет возможность качественно усилиться, мы обычно этим пользуемся. Но рынок непосредственно украинских футболистов на сегодняшний день очень сужен, поэтому нужно искать кого-то за границей».

«Даже без оглядки на борьбу за экзотику – просто усилиться украинскими футболистами к матчам УПЛ становится все сложнее. Но если будут украинцы, то обязательно будем отдавать предпочтение им, а еще лучше — житомирянам», – сказал Загурский.

Команда вместе с «Оболонью» обеспечила себе выход в УПЛ.

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Источник Football.ua
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