Полесье перед дебютом в УПЛ планирует подписывать легионеров

Генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский считает, что летом клубу перед дебютом в УПЛ нужно будет усилить состав легионерами.

«Легионеры? Они однозначно будут. По количеству – увидим по рынку. По любой позиции, если будет возможность качественно усилиться, мы обычно этим пользуемся. Но рынок непосредственно украинских футболистов на сегодняшний день очень сужен, поэтому нужно искать кого-то за границей».

«Даже без оглядки на борьбу за экзотику – просто усилиться украинскими футболистами к матчам УПЛ становится все сложнее. Но если будут украинцы, то обязательно будем отдавать предпочтение им, а еще лучше — житомирянам», – сказал Загурский.

Команда вместе с «Оболонью» обеспечила себе выход в УПЛ.