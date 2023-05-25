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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ценник Мудрика – большое бремя для него»
Англия
25 мая 2023, 17:09 | Обновлено 25 мая 2023, 17:10
199
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ценник Мудрика – большое бремя для него»

Экс-игрок сборной Украины – о проблемах Михаила Мудрика

25 мая 2023, 17:09 | Обновлено 25 мая 2023, 17:10
199
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ценник Мудрика – большое бремя для него»
Instagram. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением относительно проблем Михаила Мудрика в «Челси»:

– Почему не получается у Михаила Мудрика в «Челси» – не та команда? Не тот чемпионат? Не в то время? Завышенные ожидания?
– Когда футболист переходит в другой клуб, это всегда стресс и не всегда 100% успех. Есть очень много разных факторов, которые влияют на ход твоей карьеры в команде. Когда мы разговариваем с коллегами на тему, как постепенно футболисту надо идти на повышение в классе, я часто подчеркиваю: все футболисты хотят играть на лучших контрактах, но, мне кажется, надо продумать план, чтобы ты смог постепенно прогрессировать.

– Если бы Мудрик перешел в «Арсенал», дела пошли бы лучше?
– Я не уверен, но когда у тебя есть возможность играть за рубежом с соотечественником, ты можешь быстрее пройти адаптацию. Это самое первое, что надо сделать - освоить язык, культуру, восприятие сообщества, юмора. Мы все понимаем - Михаилу нужно время.

– Ценник психологически влияет на Михаила Мудрика?
– Да, ценник Мудрика – большое бремя для него. Он понимает, что все от него ожидают результата сразу. Да, у него для этого есть все качества, но у него нет стабильности, которую хотелось бы увидеть. Кстати, такой стабильности у него не было и в «Шахтере». Он сделал очень большой шаг, и я очень надеюсь, что он заиграет, но возможно ему необходимо сделать небольшой шаг назад, чтобы получить опыт. Ему сейчас надо играть, играть и еще раз играть на новом уровне. Здесь нужно время. Я очень надеюсь и хотел бы, что бы он не сломался психологически.

– Мудрик сможет изменить ситуацию в свою пользу?
– Я бы очень хотел, чтобы у него все получилось и Мудрик заиграл в «Челси». Дело не в том, сможет или не сможет, дело в том, не сломается ли. Я верю в его качества, но нужно, чтобы эти качества как можно быстрее проявились.

Понимаю, что АПЛ – мечта каждого футболиста, но это очень сложный чемпионат. Когда я разговаривал с Ярмоленко, Зинченко, голландскими футболистами, которые переходили в АПЛ – все говорят, что это небо и земля, бешеный темп, совсем другой футбол.

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Михаил Мудрик Челси Евгений Левченко
Источник Украинский футбол
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