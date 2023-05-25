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  4. Александр ДЕНИСОВ: «У УПЛ ТВ нет концепции, Setanta дает неплохую сумму»
Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 15:49 |
452
3

Александр ДЕНИСОВ: «У УПЛ ТВ нет концепции, Setanta дает неплохую сумму»

Специалист настроен скептично

25 мая 2023, 15:49 |
452
3
Александр ДЕНИСОВ: «У УПЛ ТВ нет концепции, Setanta дает неплохую сумму»
footballua.tv. Александр Денисов

Бывший директор телеканалов Футбол 1/2/3, а ныне директор по маркетингу и медиа ФК «Полесье» Александр Денисов, сомневается, что проект УПЛ ТВ удастся запустить в ближайшее время.

«Есть идея - а давайте сделаем УПЛ ТВ. Сейчас собирается рабочая группа. Пока нет никакой концепции. Есть идея платформы только с одним контентом. Только УПЛ. Учитываем декабрь, январь, февраль - пустота, июнь, июль - пустота. Платформа будет что-то генерировать 7 месяцев в году, и не каждый день. А что хочет зритель? Если он подписан, то хочет каждый день что-то получать».

«С другой стороны, есть Setanta, которая в случае общего телепула готова заплатить определенную сумму, и даже очень неплохую, на мой взгляд, сумму, но часть клубов стоит на позиции того, что с каналами они работать не хотят».

«Цена пакета 100-120 гривен в месяц? А как рассчитывается эта цена? Почему не 80 или 200 – никто не объясняет. Нужно привлекать специалистов, которые разработали бы концепцию», — сказал Денисов.

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Александр Денисов УПЛ-ТВ телепул Полесье Житомир Setanta Sports
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Alexsander Sichkarenko
Сетанта за 120 грн показує НБА, НХЛ, Апл, Бундеслігу, Формула1, теніс, Евролігу баскетбол... А ці клоуни хочуть за гроші показувати Інгулець - Минай ну реально бовдури
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0
maxno
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ . а не для .енесова.
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0
BUROSTAVOK
Непогана сумма - хай такою і лишаеться...УПЛ ТБ!!!
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-1
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