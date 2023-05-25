Александр ДЕНИСОВ: «У УПЛ ТВ нет концепции, Setanta дает неплохую сумму»

Бывший директор телеканалов Футбол 1/2/3, а ныне директор по маркетингу и медиа ФК «Полесье» Александр Денисов, сомневается, что проект УПЛ ТВ удастся запустить в ближайшее время.

«Есть идея - а давайте сделаем УПЛ ТВ. Сейчас собирается рабочая группа. Пока нет никакой концепции. Есть идея платформы только с одним контентом. Только УПЛ. Учитываем декабрь, январь, февраль - пустота, июнь, июль - пустота. Платформа будет что-то генерировать 7 месяцев в году, и не каждый день. А что хочет зритель? Если он подписан, то хочет каждый день что-то получать».

«С другой стороны, есть Setanta, которая в случае общего телепула готова заплатить определенную сумму, и даже очень неплохую, на мой взгляд, сумму, но часть клубов стоит на позиции того, что с каналами они работать не хотят».

«Цена пакета 100-120 гривен в месяц? А как рассчитывается эта цена? Почему не 80 или 200 – никто не объясняет. Нужно привлекать специалистов, которые разработали бы концепцию», — сказал Денисов.