Украина. Премьер лига25 мая 2023, 15:20 | Обновлено 25 мая 2023, 15:21
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Матч Кривбасс – Металлист откладывается из-за ливня
В Кривом Роге сильный дождь
25 мая 2023, 15:20 | Обновлено 25 мая 2023, 15:21
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Сегодня, 25 мая «Кривбасс» в 28-м туре УПЛ в Кривом Роге должен принять «Металлист». Начало матча было запланировано на 15:00.
Однако старт матча откладывается. Это связано с ливнем в Кривом Роге. Новое время начала матча пока что не известно.
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