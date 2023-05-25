Матч Кривбасс – Металлист откладывается из-за ливня

Сегодня, 25 мая «Кривбасс» в 28-м туре УПЛ в Кривом Роге должен принять «Металлист». Начало матча было запланировано на 15:00.

Однако старт матча откладывается. Это связано с ливнем в Кривом Роге. Новое время начала матча пока что не известно.