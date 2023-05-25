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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 15:20 | Обновлено 25 мая 2023, 15:21
1323
4

Матч Кривбасс – Металлист откладывается из-за ливня

В Кривом Роге сильный дождь

25 мая 2023, 15:20 | Обновлено 25 мая 2023, 15:21
1323
4
Матч Кривбасс – Металлист откладывается из-за ливня

Сегодня, 25 мая «Кривбасс» в 28-м туре УПЛ в Кривом Роге должен принять «Металлист». Начало матча было запланировано на 15:00.

Однако старт матча откладывается. Это связано с ливнем в Кривом Роге. Новое время начала матча пока что не известно.

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Кривбасс Кривой Рог Металлист Харьков Кривбасс - Металлист Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Remark
Ого! Там даже и град идет, при чем такой по размерам солидный. 
Что с нашей природой стало? Одни катаклизмы. И только лишь человек в этом виноват.
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+2
Владислав Антонов
То місяць без дощу, то таке от. При Кучмі такого не було 
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-1
Dmytro Dmytro
Альо!!! Ви прікалуєтесь?))) А як матч відбудеться за будь-якої погоди?!!!  Сцикуни!!!! Карпати-Десна ЗЛИВА!!! І ГРАЛИ,а тут СЦИКУНИ !!!
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-2
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