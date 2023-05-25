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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 15:12 |
501
2

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Ничья с Днепром-1? Я не умею играть на ничью»

Команда близка к титулу

25 мая 2023, 15:12 |
501
2
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Ничья с Днепром-1? Я не умею играть на ничью»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич уверяет, что команда не будет играть на ничью в предпоследнем туре УПЛ против «Днепра-1». Один пункт гарантирует команде чемпионский титул.

«Знаем, что остался один шаг до чемпионства. Во Львове против «Днепра-1» нужно показать, что мы действительно хотим выиграть чемпионат. Мы впервые чувствуем такое давление, нет такого опыта у нашей команды. Где-то можно допустить ошибку и упасть, но остаемся сконцентрированными».

«Ничья с Днепром-1»? Я не знаю, как играть на ничью. Если она состоится, то так и будет, будем счастливы. Но следует иметь менталитет победителя. Думаю, команда будет готова и будет играть на победу».

«Мы понимаем, насколько мы близки к нашей мечте», — сказал Йовичевич.

Матч состоится 28 мая.

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Игор Йовичевич Шахтер Донецк Шахтер - Днепр-1 чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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В этом матче, скорее всего, на первый план обсуждений будет не игра команд, а судейские действия.
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