Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Ничья с Днепром-1? Я не умею играть на ничью»
Команда близка к титулу
Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич уверяет, что команда не будет играть на ничью в предпоследнем туре УПЛ против «Днепра-1». Один пункт гарантирует команде чемпионский титул.
«Знаем, что остался один шаг до чемпионства. Во Львове против «Днепра-1» нужно показать, что мы действительно хотим выиграть чемпионат. Мы впервые чувствуем такое давление, нет такого опыта у нашей команды. Где-то можно допустить ошибку и упасть, но остаемся сконцентрированными».
«Ничья с Днепром-1»? Я не знаю, как играть на ничью. Если она состоится, то так и будет, будем счастливы. Но следует иметь менталитет победителя. Думаю, команда будет готова и будет играть на победу».
«Мы понимаем, насколько мы близки к нашей мечте», — сказал Йовичевич.
Матч состоится 28 мая.
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