Экс-защитник Динамо объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Динамо» Киев Йосип Пиварич объявил о завершении карьеры. 34-летний хорват, который сейчас выступает за «Локомотиву» из Загреба, попрощается с футболом завтра, 26 мая в матче последнего тура чемпионата Хорватии против «Вараждина».

Цвета «Динамо» Киев Пиварич защищал в 2017 – 2020 годах. До этого выступал за «Динамо» Загреб, воспитанником которого он и является.

В 2013 – 2018 годах Пиварич провел 26 матчей за сборную Хорватии. С командой завоевал серебро чемпионата мира 2018 года.