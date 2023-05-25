Другие новости25 мая 2023, 15:05 |
1490
0
Экс-защитник Динамо объявил о завершении карьеры
Йосип Пиварич повесит бутсы на гвоздь
25 мая 2023, 15:05 |
1490
0
Бывший защитник «Динамо» Киев Йосип Пиварич объявил о завершении карьеры. 34-летний хорват, который сейчас выступает за «Локомотиву» из Загреба, попрощается с футболом завтра, 26 мая в матче последнего тура чемпионата Хорватии против «Вараждина».
Цвета «Динамо» Киев Пиварич защищал в 2017 – 2020 годах. До этого выступал за «Динамо» Загреб, воспитанником которого он и является.
В 2013 – 2018 годах Пиварич провел 26 матчей за сборную Хорватии. С командой завоевал серебро чемпионата мира 2018 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 мая 2023, 18:57 82
«Шахтер» в день своего 87-летия сделал важный шаг к чемпионству
Футбол | 25 мая 2023, 15:49 3
Специалист настроен скептично
Футбол | 25.05.2023, 04:26
Хоккей | 25.05.2023, 10:00
Футбол | 25.05.2023, 11:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.05.2023, 19:35 13
24.05.2023, 14:24 3
24.05.2023, 08:37 41
23.05.2023, 19:03 1
Футбол
24.05.2023, 14:11 9
24.05.2023, 20:35 12
24.05.2023, 10:39 7