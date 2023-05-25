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25 мая 2023, 15:05 |
1490
0

Экс-защитник Динамо объявил о завершении карьеры

Йосип Пиварич повесит бутсы на гвоздь

25 мая 2023, 15:05 |
1490
0
Экс-защитник Динамо объявил о завершении карьеры
Dynamo.kiev.ua. Йосип Пиварич

Бывший защитник «Динамо» Киев Йосип Пиварич объявил о завершении карьеры. 34-летний хорват, который сейчас выступает за «Локомотиву» из Загреба, попрощается с футболом завтра, 26 мая в матче последнего тура чемпионата Хорватии против «Вараждина».

Цвета «Динамо» Киев Пиварич защищал в 2017 – 2020 годах. До этого выступал за «Динамо» Загреб, воспитанником которого он и является.

В 2013 – 2018 годах Пиварич провел 26 матчей за сборную Хорватии. С командой завоевал серебро чемпионата мира 2018 года.

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Источник: Луческу останется в Динамо еще на год
Источник: два клуба Ла Лиги интересовались полузащитником Динамо
Динамо Киев Йосип Пиварич Локомотива Загреб завершение карьеры
Источник Jutarnji List
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