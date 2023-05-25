ITF25 мая 2023, 14:32 |
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Соболева не смогла пробиться в 1/4 финала на 25-тысячнике в Австрии
Анастасия проиграла седьмой сеяной
25 мая 2023, 14:32 |
289
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№539 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире серии ITF W25 в Филлах (Австрия).
Во втором раунде основы украинка проиграла седьмой сеяной Джесси Эни из CША (№411 WTA) .
Филлах. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина, Q) – Джесси Эни (CША, 7) – 4:6, 2:6
Отметим, что до этого матча Соболева выиграла три встречи в квалификации и основе с общим счетом 36:1.
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