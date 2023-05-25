Соболева не смогла пробиться в 1/4 финала на 25-тысячнике в Австрии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№539 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире серии ITF W25 в Филлах (Австрия).

Во втором раунде основы украинка проиграла седьмой сеяной Джесси Эни из CША (№411 WTA) .

Филлах. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина, Q) – Джесси Эни (CША, 7) – 4:6, 2:6

Отметим, что до этого матча Соболева выиграла три встречи в квалификации и основе с общим счетом 36:1.