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  4. Соболева не смогла пробиться в 1/4 финала на 25-тысячнике в Австрии
ITF
25 мая 2023, 14:32 |
289
0

Соболева не смогла пробиться в 1/4 финала на 25-тысячнике в Австрии

Анастасия проиграла седьмой сеяной

25 мая 2023, 14:32 |
289
0
Соболева не смогла пробиться в 1/4 финала на 25-тысячнике в Австрии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№539 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире серии ITF W25 в Филлах (Австрия).

Во втором раунде основы украинка проиграла седьмой сеяной Джесси Эни из CША (№411 WTA) .

Филлах. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина, Q) – Джесси Эни (CША, 7) – 4:6, 2:6

Отметим, что до этого матча Соболева выиграла три встречи в квалификации и основе с общим счетом 36:1.

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Анастасия Соболева ITF Филлах Джесси Эни
Источник Sport.ua
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