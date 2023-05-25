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Англия
25 мая 2023, 14:09 | Обновлено 25 мая 2023, 14:10
301
0

ЭДЕРСОН: «Поразительно, сколько игроков прибавили с Гвардиолой»

Голкипер «Манчестер Сити» – о главном тренере команды

25 мая 2023, 14:09 | Обновлено 25 мая 2023, 14:10
301
0
ЭДЕРСОН: «Поразительно, сколько игроков прибавили с Гвардиолой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон отметил, сколько игроков команды прибавили благодаря работе с главным тренером Пепом Гвардиолой:

«Если взглянуть на нашу команду, то можно прийти к выводу, что, вероятно, Холанд — единственный игрок, который попал во все заголовки газет, когда присоединился к клубу. Такие люди, как я, Эмерик Лапорт, Джон Стоунз, Рубен Диаш и Бернарду Силва, не были звёздами футбола, когда переходили в «Сити».

Мы стали значительно лучше, работая с Пепом, потому что он способен выжать максимум из каждого игрока. Это определённо одна из его сильных сторон. Игроки доверяют ему и его процессу.

Он очень требователен, но в то же время он даёт нам свободу и уверенность, чтобы быть самими собой на поле. Поразительно, сколько игроков прибавили, работая с ним в «Сити». Это безумие».

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Манчестер Сити Эдерсон Пеп Гвардиола
Источник FourFourTwo
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