ЭДЕРСОН: «Поразительно, сколько игроков прибавили с Гвардиолой»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон отметил, сколько игроков команды прибавили благодаря работе с главным тренером Пепом Гвардиолой:

«Если взглянуть на нашу команду, то можно прийти к выводу, что, вероятно, Холанд — единственный игрок, который попал во все заголовки газет, когда присоединился к клубу. Такие люди, как я, Эмерик Лапорт, Джон Стоунз, Рубен Диаш и Бернарду Силва, не были звёздами футбола, когда переходили в «Сити».

Мы стали значительно лучше, работая с Пепом, потому что он способен выжать максимум из каждого игрока. Это определённо одна из его сильных сторон. Игроки доверяют ему и его процессу.

Он очень требователен, но в то же время он даёт нам свободу и уверенность, чтобы быть самими собой на поле. Поразительно, сколько игроков прибавили, работая с ним в «Сити». Это безумие».